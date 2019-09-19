Путь шамана. Идущего в Кремль Александра Габышева задержали на границе Иркутской области

«Операцией лично руководил президент России»: в Бурятии члены шаманского отряда высказались о похищении Александра Габышева. ВИДЕО

Сегодня рано утром на границе Бурятии и Иркутской области был задержан Александр Габышев - якутский шаман, который идет в Москву «изгонять Путина». Это произошло в районе федеральной трассы «Байкал», по которой Габышев шел в столицу, когда он остановился на ночевку лагерем.

Александр Габышев. Фото: Иван Маслов/Znak.com

«Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ», — рассказал изданию Znak.com один из попутчиков шамана, который был свидетелем задержания. По его словам, в отношении шамана может быть возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК России (организация экстремистского сообщества).

В Сети появилось видео, в котором описываются подробности «задержания» Александра Габышева. Один из его попутчиков, писатель Виктор Егоров, который, по данным МК, и сделал эту запись, рассказал: «Трасса была перекрыта спецслужбами. Было несколько десятков человек, на многих машинах. Они быстро окружили наш лагерь и - прямо к палатке шамана. Повалили его на землю, поволокли в машину, загрузили. Все были вооружены – автоматы, дубинки. Все это молча! Мы спрашивали: «Кто старший? Объясните, что происходит!». Ничего! Никаких документов не показали. Такая тихая спецоперация».

Егоров отмечает, что это все было похоже на «вооруженный захват гражданина». «Так делают только, когда захватывают террористов, преступников, людей, опасных для государства. Так ловят и хватают бандитов. Я уверен, что президент России лично руководил этой операцией. Все обвинения надо предъявлять только ему. Те, кто участвовал в этой операции, потом каяться будут и говорить, что они выполняли приказ», - заявил писатель.

На запрос издания РБК в пресс-службе МВД России по Республике Бурятия сообщили, что 19 сентября на 202-м км федеральной трассы М-53 «Байкал» полицейскими по поручению следователя был задержан мужчина 1958 года рождения, который находится в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). Ближайшим авиарейсом его доставят из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий.

Имя этого человека не называется, но, скорее всего, речь идет именно о шамане.

Кто же этот человек?

Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет пешком из Якутска в Москву с целью изгнать зло из Кремля. Александру 51 год. Он окончил истфак Якутского госуниверситета. Шаманом Габышев стал не сразу. Переживая смерть супруги, Александр на три года ушел в лес, где построил часовню в память о жене и долго медитировал. Потом назвал себя «шаманом-воином» и собрался идти в Москву, описывает его историю Business FM.

6 марта 2019 года он вышел из Якутска. Он идет пешком через всю Россию, стараясь преодолевать по 20 километров в день, чтобы к 2021 году добраться до Кремля. В пути к нему периодически присоединялись люди, некоторые из них на время, а некоторые шли с ним на постоянной основе.

В его планах было – по дороге проводить митинги в крупных городах. Первой важной точкой на его маршруте была Чита, где 12 июля состоялось «народное собрание».

Следующим пунктом его остановки должна была стать столица Бурятии. В Улан-Удэ Александра ждали с нетерпением.

За эти прошедшие полгода о нем многие рассказывали, но напряженность пришла, откуда не ждали. В Улан-Удэ Габышев так и не зашел. Визит по времени пересекался с выборами, митинг не согласовали.

А на границе с Бурятией Габышеву пытались преградить путь местные шаманы из общества «Тэнгэри», а возле Улан-Удэ сотрудники полиции отняли у шамана два обозных автомобиля, на которых везли вещи путников. Более того, в бурятской столице задержали сторонников шамана.

В Улан-Удэ начались мирные акции протеста акции протеста. Люди требовали освободить активистов, и главное - признать прошедшие выборы мэра незаконными и провести перевыборы. Победил там самовыдвиженец Игорь Шутенков, второе место занял сенатор от Иркутской области коммунист Вячеслав Мархаев. Коммунисты заявили о многочисленных нарушениях.

«У нас в 17:00 планировалось народное собрание по теме фальсификации выборов. Сначала появилась полиция, и народ встал стеной перед полицией. Но к площади подтянулся спецназ», — рассказала изданию Тайга.инфо первый секретарь Советского райкома КПРФ Улан-Удэ Нина Хандарова.

Подразделения подошли с трех сторон, в двух машинах разбили стекла. Блогера Дмитрия Баирова вытащили через окно. В другой машине также разбили стекла и вытащили еще нескольких мужчин. Их унесли в автозаки и увезли в неизвестном направлении, сообщила Хандарова.

А Александр Габышев продолжил свой путь дальше - в сторону Иркутска.

Отчего же власти так испугались этого человека? Или его «магических слов», которые он произнес в Чите? Как говорил Габышев, Чита - это город, на который он возлагает особые надежды, с него все начнется - на народном собрании были произнесены магические слова. Борис Ветров, главный редактор издания «Черная газета», рассказал: «Он, скажем так, обнародовал такую доктрину — «Это закон!». То есть он перечислил несколько понятий существования государства в нормальном правовом поле. И каждую цитату он заканчивал фразой: «Это закон!». Толпа за ним послушно скандировала: «Это закон!».

А может быть, напугала его миссия, которую он сам объясняет вот так:

«Демократия должна быть без страха. Сейчас люди боятся говорить, боятся, что их уволят, зарплаты лишат. Просто у нас государственная сила беспредельная, демоническая. Народ в искусственную депрессию загнан. Естественную депрессию знахарь вылечит махом, а эту, искусственную, только колдовство. Колдун нагнал свою иллюзию страха, депрессию на всю страну, но белый колдун – такой, как я, – сможет это наваждение развеять. Политик здесь бесполезен, только колдовство на колдовство».

