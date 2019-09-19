СМИ раскрыли мотивы открывшего стрельбу по полицейским в метро

19:39

Старший прапорщик Алексей Смирнов, открывший 18 сентября стрельбу по сотрудникам управления собственной безопасности (УСБ) на станции московского метро «Рязанский проспект», дал показания.

Свой поступок он объяснил тем, что попался на небольшой взятке и «не хотел сидеть», а также усталостью от работы в полиции, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Смирнов жаловался на тяжелые условия службы: несколько недель ему и его коллегам приходилось работать без выходных, в том числе из-за несанкционированных митингов, выборов в Мосгордуму и Дня города.

При этом собеседники издания не исключают, что у задержанного могли быть проблемы психиатрического характера. В ближайшее время его отправят на обследование.

Газета отмечает, что, по неофициальным данным, Смирнов брал взятки с пассажиров, которые попались на нарушениях, что приносило ему порядка около 10 тыс. рублей в день (официальная зарплата прапорщика составляет 50 тыс. руб.).

По данным «Коммерсанта», за прапорщиком установили негласное наблюдение. Главными доказательствами по делу Смирнова станут записи, сделанные скрытой камерой в комнате, куда полицейские доставляют задержанных, заявили собеседники издания.

18 сентября на станции метро Смирнов остановил пассажира и потребовал предъявить документы, которых у мужчины не оказалось. Прапорщик согласился отпустить его за 2000 рублей и пачку сигарет. Процесс зафиксировали сотрудники управления собственной безопасности, пассажир дал им показания на Смирнова.

В комнате полиции двое офицеров попросили прапорщика показать им деньги и сигареты, однако тот выхватил пистолет и выстрелил в одного из них, старшего лейтенанта Максима Веялко, ранив в грудь, а другому, подполковнику Алексею Лимонову, приказал лечь на пол.