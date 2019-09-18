В Москве полицейский был убит при задержании коллеги

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В Москве полицейский был убит при задержании сотрудника отдела по охране Московского метрополитена.

Перестрелка произошла на станции метро «Рязанский проспект» — один человек погиб, другой получил ранения, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.

«Оба мужчины — сотрудники службы собственной безопасности МВД, которые пострадали при проведении оперативных мероприятий», — сказал источник. По его информации, перестрелка произошла в результате задержания сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки в 2 тыс.руб..

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве изданию сообщили, что сотрудник патрульно-постовой службы полиции произвел выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник службы собственной безопасности МВД был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Полицейский, расстрелявший своих коллег, задержан.

Главное управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства Министерства проводит проверку обстоятельств нападения на сотрудников службы собственной безопасности.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), сообщает «Интерфакс».

Фото с места, где полицейский расстрелял коллег у метро в Москве pic.twitter.com/yrsQnTCRU0 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 18 сентября 2019 г.