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В Москве полицейский был убит при задержании коллеги

21:22 18.09.2019
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев

В Москве полицейский был убит при задержании сотрудника отдела по охране Московского метрополитена. 

Перестрелка произошла на станции метро «Рязанский проспект» — один человек погиб, другой получил ранения, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.

«Оба мужчины — сотрудники службы собственной безопасности МВД, которые пострадали при проведении оперативных мероприятий», — сказал источник. По его информации, перестрелка произошла в результате задержания сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки в 2 тыс.руб..

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве изданию сообщили, что сотрудник патрульно-постовой службы полиции произвел выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник службы собственной безопасности МВД был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Полицейский, расстрелявший своих коллег, задержан. 

Главное управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства Министерства проводит проверку обстоятельств нападения на  сотрудников службы собственной безопасности.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), сообщает «Интерфакс».

Темы: Москва, Правоохранительные органы в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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19.09.2019, 01:05
Гость: А чё?

Гвардейцы кардинала в розовом тельнике просто так честно отнятую тыщу не отдают. Защищают от любого посягательства табельным оружием. Их так этому учили старшие мудрилы.
18.09.2019, 22:57
Гость: таки-да

Специалисты , исследующие вид несовершенных -бипедальных давно знают что,конкуренция в низах рыночных отношений,всегда ожесточеннее за каждый грош, чем за ярды в верхах..кого-то,с голодухи ,по гражданке валят за пустую банку из под пива ,оборотень в погонах показал зияющие высоты типологии поведения данного
подвида двуногих со шрамом от фуражки ,пойдя на вышку примерно за 25-30 часть своей легальной получки,может бес попутал,или забыл- не знал суровых законов -УК,находясь под присягой родине на защите общественного порядка на деньги налогоплательщиков ?!Но, юристы и школьные учителя говорят: не знание законов не освобождает от ответственности ..
18.09.2019, 22:39
Гость: Они уже

убивают друг друга за право грабить нас.
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