Росгвардия проводит проверки после самоубийств двух сотрудников

18:10

Росгвардия начала служебную проверку после самоубийств двух своих сотрудников в регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

В СМИ появилась информация, что двое сотрудников Росгвардии покончили с собой в Вологодской и Ивановской областях.

Как рассказала официальный представитель СУ СК по Ивановской области Ирина Котова, тело силовика было обнаружено на улице Фрунзе в Иваново. Смерть мужчины не носит естественный характер. Росгвардеец был в форменной одежде.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, осмотр по месту работы погибшего, опрашиваются родственники, сослуживцы, заявила представитель СК.

По информации Telegram-канала «Омбудсмен полиции», в Вологодской области покончил с собой глава отдела вневедомственной охраны, в Ивановской области - начальник штаба одного из подразделений.