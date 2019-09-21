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Росгвардия проводит проверки после самоубийств двух сотрудников

18:10 21.09.2019
© KM.RU, РИА Новости Рамиль Ситдиков
© РИА Новости Рамиль Ситдиков
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Росгвардия начала служебную проверку после самоубийств двух своих сотрудников в регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

В СМИ появилась информация, что двое сотрудников Росгвардии покончили с собой в Вологодской и Ивановской областях.

Как рассказала официальный представитель СУ СК по Ивановской области Ирина Котова, тело силовика было обнаружено на улице Фрунзе в Иваново. Смерть мужчины не носит естественный характер. Росгвардеец был в форменной одежде.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, осмотр по месту работы погибшего, опрашиваются родственники, сослуживцы, заявила представитель СК.

По информации Telegram-канала «Омбудсмен полиции», в Вологодской области покончил с собой глава отдела вневедомственной охраны, в Ивановской области - начальник штаба одного из подразделений.

Темы: Росгвардия, Россия
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Комментарии читателей
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21.09.2019, 23:52
Гость: #ЛаврентийБерия

Офицеры покончили собой, а вы радуетесь, так мол и надо?! Не гоже плясать на костях. Вам не нравится эта структура? Так идите сами и послужите, может у вас получится, когда всякий очкасто-прыщавый ботаник норовит тебя грязью облить. Тебе может и хочется его демократизатором по соплям отрихтовать, да нельзя. Устав и прочее. А он, зная, что ты ему не имеешь права ответить, ещё больше разпаляется, открыто хамит, провоцирует на конфликт и тычет в лицо камерой. Были бы вы на месте Росгвардии, а Росгвардия на вашем, вы бы их давно на фонарях развешали. Скажете не так?!
21.09.2019, 22:15
Гость: Пора закрывать контору!

Это коммерческая силовая соруктура, но никак не гвардия!!! Звание гвардейца надо заслужить в боях с врагом, а не с мирным населением! И совсем это не правоохранительная структура, а скорее правоохреневшая. Надавали им привелегий... За бабло от авторитетов их "машины охраняют", за бабло от правительства митинги разгоняют. Все по прейскуранту! Обзовите их ЧОПом, не позорьте гвардию.
21.09.2019, 20:46
Гость: Какой то

институт благородных девиц, а не гвардия.
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