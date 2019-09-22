Шойгу не исключил возможность отмены обязательного призыва в армию

11:42

Россия «в принципе» способна обойтись без обязательного призыва в вооруженные силы.

Об этом в интеревью «МК» заявил руководитель Минобороны Сергей Шойгу.

Отвечая на вопрос о том, светит ли России отмена обязательного призыва на военную службу, Шойгу ответил, что «в принципе это возможно».

При этом Шойгу подчеркнул, что сам он не считает такое решение правильным. По его мнению, какое-то количество военнослужащих по призыву должно сохраниться в любом случае.

Руководитель Минобороны также отметил, что в будущем российская армия неизбежно будет профессионализироваться. Это связано с тем, что в армии есть техника, обслуживать которую может только специалист, чья подготовка занимает от восьми до восемнадцати месяцев. Призывник таким специалистом быть просто не может. «Мы же не можем его восемь месяцев готовить для того, чтобы он полноценно прослужил всего четыре месяца!» - сказал Шойгу.