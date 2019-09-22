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Шойгу не исключил возможность отмены обязательного призыва в армию

11:42 22.09.2019
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Россия «в принципе» способна обойтись без обязательного призыва в вооруженные силы. 

Об этом в интеревью «МК» заявил руководитель Минобороны Сергей Шойгу.

Отвечая на вопрос о том, светит ли России отмена обязательного призыва на военную службу, Шойгу ответил, что «в принципе это возможно». 

При этом Шойгу подчеркнул, что сам он не считает такое решение правильным. По его мнению, какое-то количество военнослужащих по призыву должно сохраниться в любом случае.

Руководитель Минобороны также отметил, что в будущем российская армия неизбежно будет профессионализироваться. Это связано с тем, что в армии есть техника, обслуживать которую может только специалист, чья подготовка занимает от восьми до восемнадцати месяцев. Призывник таким специалистом быть просто не может. «Мы же не можем его восемь месяцев готовить для того, чтобы он полноценно прослужил всего четыре месяца!» - сказал Шойгу.

Темы: Армия и обороноспособность России, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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22.09.2019, 12:59
Гость: Да ты смотрю инкубаторный

Нормальный человек вначале думает о родителях, братишках и сестрёнках.
22.09.2019, 12:47
Гость: Серёжа

С какого перепугу я должен бесплатно, с оружием защищать интересы частной, на 90% иностранной олигархии, целый год трубить и не просто вкалывать, а вкалывать за колючей проволокой с надзирателями в офицерских погонах? "Обязательный призыв" был и остаётся только в рабовладельческих и феодальных и самых отсталых государствах. А автомат можно изучить и в школе.
22.09.2019, 12:29
Гость: ДМБ

— Эх, дружок, молод ты… Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя! Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова.
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