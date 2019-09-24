Росгвардия одобрила закон, обязывющий сотрудников представляться

09:47

Руководство Росгвардии поддержало законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться по требованию граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна.

По его словам, об одобрении законопроекта говорится в официальном письме ведомства, которое получил комитет.

Хинштейн добавил, что сейчас документ дорабатывается парламентариями и Росгвардией, чтобы при внесении в Госдуму он был полностью согласован. Предположительно документ будет внесен в Госдуму не позднее конца октября.

В законопроекте прописывается обязанность сотрудников Росгвардии представляться, предъявлять служебное удостоверение, если они обращаются к гражданину, а также при реализации ряда полномочий.

Парламентарий отметил, что у сотрудников ведомства есть также ряд полномочий, которые не сопряжены с представлением сотрудников и предъявлением удостоверения, такие как пресечение массовых беспорядков в исправительных учреждениях.