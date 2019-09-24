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Росгвардия одобрила закон, обязывющий сотрудников представляться

09:47 24.09.2019
Фото РИА Новости Рамиль Ситдиков
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Руководство Росгвардии поддержало законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться по требованию граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна.

По его словам, об одобрении законопроекта говорится в официальном письме ведомства, которое получил комитет.

Хинштейн добавил, что сейчас документ дорабатывается парламентариями и Росгвардией, чтобы при внесении в Госдуму он был полностью согласован. Предположительно документ будет внесен в Госдуму не позднее конца октября.

В законопроекте прописывается обязанность сотрудников Росгвардии представляться, предъявлять служебное удостоверение, если они обращаются к гражданину, а также при реализации ряда полномочий.

Парламентарий отметил, что у сотрудников ведомства есть также ряд полномочий, которые не сопряжены с представлением сотрудников и предъявлением удостоверения, такие как пресечение массовых беспорядков в исправительных учреждениях.  

Темы: Росгвардия, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 17:55
Гость: Похвально, Иван Иваныч!

Что мелочиться с дубинами. Сразу очередь из АК и представляться не надо. А тебя на общественных началах задействовать подносчиком патронов. Согласен?
24.09.2019, 16:57
Гость: Иван Иваныч

Идиотизм. Либо государство отдаёт право на насилие соотвествующим органами и убирает все эти идиотские церемонии с подпрыгом и фразами « разрешите представиться», либо право силы заберут у него. Ну хотя бы как минимум сперва дубина, а потом фраза сквозь искры и эхо в ушах « вас ударил сержант Иванов». Золотов- идиот, заигрывающий с либерастией, и место его по соседству с блогером синицей.
Может «семью» образуют.
24.09.2019, 16:40
Гость: Ну вы ещё пропишите им в законе

штоб они вежливо улыбались когда дубасят мирных граждан...
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