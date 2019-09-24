Безвыходная ситуация: почему рекордный урожай центральных регионов России гниет на участках

21:30

В России становится выгоднее просто посидеть в кресле, чем сорвать с деревца яблоко

Центральные области России в этом году могли похвастаться богатым урожаем фруктов и ягод, однако на прилавки рынков и магазинов они так и не попали. Все потому, что их продажа не выгодна, а заготовка впрок – дорогостоящий вариант.



Фото с сайта pixabay.com

Максимальная цена на бананы, которые завозятся в страну из Африки, в сетевых супермаркетах Подмосковья составляет 59 рублей за килограмм, тогда как яблоки в среднем стоят порядка 80-ти.

Если ситуация с бананами более-менее ясна, то по какой причине в магазинах РФ лежат привозные яблоки по высокой цене, когда сады центральных регионов переполнены и яблоки попросту гниют на земле?

Конечно, импорт фруктов, в частности яблок, можно списать на политическую ситуацию и прочие хитрости. Однако как объяснить продажу на российском рынке исключительно яблок Кубани? Ведь мало кто задумывается о том, что на территории необъятной России есть масса других регионов с идеальными условиями для выращивания этих плодов, такие как Истра или Луга.

Лето 2019 стало рекордным по объемам урожая для центральных областей, подобного благоприятного сезона здесь не было уже достаточно давно. Вот только яблок, так же как и местных помидоров и огурцов, на прилавках не оказалось. Данная проблема, к сожалению, сегодня стоит особо остро.

Практика создания закупочных станций и отправки грузовиков для скупки урожая в отдаленных селениях канула в лету вместе с Советским Союзом. Некоторое время с этой задачей справлялись частные перекупщики, которые покупали фрукты, овощи и зелень у населения (хоть и платили за них не очень много).

На сегодняшний день сдавать фрукты и овощи попросту некуда, а перекупщиков интересуют лишь грибы и ягоды. При этом стоимость товара и труда варьируется от территориального фактора.

К примеру, стоимость клюквы в Псковской области составляет от 120 до 130 рублей за килограмм, сборщики и вовсе сдают ее по 40 рублей, а вот клюква в Московской области реализуется по цене 250 рублей, сообщает «Газета.ру».

Идентичная ситуация обстоит и со стоимостью труда: в Московской области она в шесть раз выше, чем в Псковской. Так почему же фрукты и овощи гниют на участках?

Основная причина – неокупаемость сбора. Яблоки собираются достаточно долго, ведь для продажи подойдут только фрукты с дерева, а это значит, что нужно лазить по стремянке. Помидоры собирать гораздо проще, однако проблематичнее складывать и транспортировать. Огурцы в свою очередь можно спокойно закидывать в багажник и перевозить на далекие расстояния, вот только цена их настолько мала, что возиться с ними практически бессмысленно.

Теперь перейдем к ягодам. Они стоят дороже, ведь собирать их достаточно сложно, но вопрос транспортировки снова сводит все на нет, причем играет роль не только сохранность товарного вида, но и стоимость проезда (даже электротранспорта).

Без финансовых потерь доставлять продукцию на реализацию могут лишь люди, имеющие льготы, то есть инвалиды и пенсионеры. Однако они, ввиду физических возможностей, просто не в состоянии перевезти много товара, а ради одного пакета ехать нет смысла. К тому же все это необходимо продать, а для этого порой приходится простоять на «точке» и весь день, а перед этим урожай вырастить, удобрить и собрать.

Вот и выходит, что труд неблагодарный и приходится оставлять плоды на ветках и грядках. Да и к родственникам в деревню за овощами и фруктами ездят разве что энтузиасты. Транспортные расходы крайне велики.

Все чаще в семьях наблюдается картина сезонного употребления ягод «с куста» и фруктов «с дерева», а на зиму закатывается всего пара-тройка банок – есть некому, закрывать дорого. Вот такая патовая ситуация.

А что если подарить несколько сотен килограмм яблок хоспису или детскому дому? Не так все просто. Без фитосанитарного контроля и оформления госзаказа никак.

Ухаживать за огородом и выращивать урожай становится невыгодно: большие затраты на семена, удобрение, обработку растений от вредителей, постройка парников и закупка прочих приспособлений, инвентаря.

Согласитесь, проще наколоть дровишек, покосить траву на участке или высадить цветы. А сколько свободного времени на это уходит? Люди предпочитают провести его с семьей или заняться другими бытовыми делами.

Так в России становится выгоднее просто посидеть в кресле, чем сорвать с деревца яблоко.