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МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

10:47 25.09.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Повышение эффективности работы — такая задача стоит перед МЧС РФ. В рамках второго этапа реформирования организационно-штатной структуры ведомства до конца года планируется ликвидировать 578 учреждений. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Под ликвидацию попадают центры управления в кризисных ситуациях, центры госинспекций по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения. Кроме того будет упразднена часть пожарно-спасательных подразделений.

В пресс-службе МЧС России отметили, что «всем сотрудникам и работникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров».

Реорганизация министерства началась еще осенью 2018 года. Ее главными целями заявлены сокращение управленческих звеньев и устранение дублирующих функций.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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25.09.2019, 16:37
Гость: ответ

Для куражу.
25.09.2019, 15:38
Гость: stalker

А кто эти профилактические мероприятия организует ? Разве не по линии МЧС это делается ? Раньше в каждом предприятии и госучреждении были отделы гражданской обороны. Составлялись планы работы, которые координировались с органами МЧС в регионах. А теперь это где ? Где у нас пункты сборов при возникновении ЧС ? Где специальные склады на этот случай ? Где планы эвакуации граждан ? Где для этого силы и средства (включая транспортные) ? Ни черта ничего нет. А тут еще сокращение кадров в системе МЧС придумали. И какого результата мы ждем ?
25.09.2019, 15:34
Гость: Сердечник

и чем будете предотвращать, пальцем?
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