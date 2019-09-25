МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

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Повышение эффективности работы — такая задача стоит перед МЧС РФ. В рамках второго этапа реформирования организационно-штатной структуры ведомства до конца года планируется ликвидировать 578 учреждений. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Под ликвидацию попадают центры управления в кризисных ситуациях, центры госинспекций по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения. Кроме того будет упразднена часть пожарно-спасательных подразделений.

В пресс-службе МЧС России отметили, что «всем сотрудникам и работникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров».

Реорганизация министерства началась еще осенью 2018 года. Ее главными целями заявлены сокращение управленческих звеньев и устранение дублирующих функций.