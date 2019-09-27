Владимир Чернобай: «Судебная медицина зависима от правоохранительных органов»

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Судебная медицина – специальная наука, изучающая вопросы медико-биологического характера, которые возникают в процессе деятельности правоохранительных органов и органов судопроизводства

Данная наука позволяет выявлять причины возникновения, правильно исследовать и оценивать медицинские факты, которые являются доказательствами в ходе расследования правоохранительными органами преступлений или судопроизводства.

Многие люди, далекие от медицинских наук, ошибочно считают, что судебную медицину используют исключительно в процессе расследования уголовных дел. Но на самом деле данное утверждение далеко от истины.

Например, судебную медицину довольно часто используют в гражданских делах для установления отцовства. Она может быть использоваться для выяснения причины пищевого отравления у человека или заражения его какой-то болезнью.

Естественно, переоценить значение судебной медицины в процессе расследования уголовных дел трудно. Именно объективные выводы квалифицированных судебных экспертов позволяют следствию установить причину смерти человека, а также исследовать абсолютно любые следы биологического происхождения, позволяющие установить личность преступника.

Судебная медицина незаменима и в том случае, когда необходимо определить вменяемость человека. Науку часто используют и для того, чтобы определить тяжесть травм и увечий, нанесенных пострадавшему умышленными или неумышленными действиями (бездеятельностью) других лиц.

С недавних пор судебную медицину применяют и для выявления причин возникновения онкологических заболеваний. Возможно, вы слышали, как недавно одна супружеская пара из Соединенных Штатов Америки отсудила у крупной немецкой компании «Bayer» два миллиарда долларов в результате того, что они заболели раком, используя гербициды, произведенные этой компанией.

Доказать это супружеской паре помогла судебная медицина. Именно экспертные выводы специалистов в этой области сыграли решающую роль. Судебные эксперты смогли предоставить суду убедительные доказательства, которые стали причиной вышеназванного вердикта.

В данном случае без судебной медицины супружеская пара не смогла бы получить никакой компенсации от компании за то, что в результате выпущенных ей продуктов заболела этой страшной болезнью, а компания продолжила бы выпускать гербициды, способные нанести непоправимый вред человеческому здоровью.

Как видим, судебная медицина имеет огромное значение, так как ее методы и непредвзятость экспертов являются основой честного правосудия, которое мы можем наблюдать в таких странах, как США, где эта наука развита, а эксперты обладают независимостью, необходимой для точной и безупречной работы.

На просторах постсоветского пространства, к сожалению, такая картина не наблюдается. Известный российский судебный эксперт и адвокат Владимир Чернобай в своей статье газете «Аргументы и факты» отмечает, что сегодня судебная медицина в России сильно зависима от правоохранительных органов. «Что представитель органов скажет, то эксперт и напишет», – говорит адвокат.

Оправдательные приговоры в России благодаря квалифицированной деятельности экспертов составляют чуть больше 0,2%. Это говорит об огромном упадке этой науки в нашей стране.

Хочется верить, что органы власти обратят на это внимание и примут необходимые законодательные акты, обеспечивающие полную независимость судебной экспертизы в нашей стране, что послужит гарантией справедливого правосудия и верховенства права для жителей российского государства.