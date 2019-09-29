Около 20 тысяч человек вышли на митинг в центре Москвы

16:53

На согласованную акцию в центре Москвы в поддержку фигурантов "московского дела" и всех политзаключенных вышли около 20 тысяч человек. Такие данные приводит столичное МВД.

«Белый счетчик» к 16.00 заявил о 23 300 участниках.

Митинг начался в 15.00 на проспекте Сахарова, его организаторы - Либертарианская партия.

В акции приняли участиеи сами фигуранты "московского дела", журналисты, незарегистрированные кандидаты в депутаты на выборах в Мосгордуму.

Уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после несогласованной акции у столичной мэрии, которая прошла 27 июля. В деле сначала фигурировали 15 обвиняемых, затем следствие сняло с большинства из них обвинения по этой статье.