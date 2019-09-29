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Около 20 тысяч человек вышли на митинг в центре Москвы

16:53 29.09.2019
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На согласованную акцию в центре Москвы в поддержку фигурантов "московского дела" и всех политзаключенных вышли около 20 тысяч человек. Такие данные приводит столичное МВД.

«Белый счетчик» к 16.00 заявил о 23 300 участниках. 

Митинг начался в 15.00 на проспекте Сахарова, его организаторы - Либертарианская партия. 

В акции приняли участиеи сами фигуранты "московского дела", журналисты, незарегистрированные кандидаты в депутаты на выборах в Мосгордуму.

Уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после несогласованной акции у столичной мэрии, которая прошла 27 июля. В деле сначала фигурировали 15 обвиняемых, затем следствие сняло с большинства из них обвинения по этой статье.

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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29.09.2019, 21:19
Гость: kib

Юляша...русский никогда бы не написал "Россия-матушка". Цибулей несёт...
29.09.2019, 21:15
Гость: как все же

Люди в любой стране мира не могут жить без коллектива! Вот и выходят на любые митинги,главное-потусоваться и подышать свежим воздухом
29.09.2019, 21:13
Гость: были =галстуки=,не спорю,

но более поучительна судьба самого Петра Аркадьевича
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