О, сколько нам открытий чудных готовит ближайшее будущее!

В стране в режиме нон-стоп вводятся все новые и новые ограничения

Практически каждый день в России законотворцы и различные госструктуры предлагают все новые и новые законопроекты, от которых порой берет оторопь. Вот самые свежие из них.

Фото с сайта hakandoganaysacekimi.com

По сообщению «Российской газеты» со ссылкой на Министерство юстиции, этим ведомством подготовлен проект поправок к закону об исполнительном производстве. Данные поправки разрешат судебным приставам взламывать двери в квартирах и прочих помещениях без согласия их владельцев.

Причиной взлома может служить судебный приказ, вынесенный на основании подозрения, что в некоей квартире или помещении нарушена планировка или находится неисправное газовое оборудование. Сначала владельцу будет предложено добровольно допустить представителей жилищной инспекции в квартиру, а в случае его отказа или отсутствия «при осуществлении принудительного доступа в помещение судебный пристав-исполнитель вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки, и их осмотр».

Статья 25 Конституции РФ гарантирует неприкосновенность жилища, но теперь, получается, обойти эту статью можно. Причем законно.

То есть уехали вы, допустим, отдыхать на синее море на пару недель, затем возвращаетесь домой и обнаруживаете, что ваша входная дверь выглядит так, словно поучаствовала в каком-то сражении. А все потому, что кому-то из жилищной инспекции показалось, что вы снесли несущие стены или самовольно сделали в них проёмы. Или ваш сосед с нетрезвых глаз решил, что вы объединяете свою квартиру с другой, расположенной этажом выше. Или кто-то решил, что из-за вашей двери доносится запах газа, или ещё что-то его смутило, поэтому он взял, да и написал куда следует.

Так как представители жилинспекции не обнаружили вас в квартире по причине вашего нахождения на синем море, то через некоторое время на вашей лестничной клетке появится представительная компания в лице приставов, понятых и представителей подрядной специализированной организации.

Последние нужны для того, чтобы быстро и эффективно провести «взлом запирающих устройств, элементов и конструкций», после чего вся эта компания на совершенно законных основаниях проникнет в вашу квартиру или дом.

Но не спешите радоваться, если они не обнаружат в одной из комнат бассейна, незаконных проемов в несущих стенах и неисправной газовой плиты. Понятие «перепланировка» трактуется весьма широко, и перепланировкой может быть признана даже установленная несколько лет назад стальная дверь, открывающаяся наружу, а не внутрь, пол с подогревом и размещенный на фасаде дома кондиционер. А уж про застекленную без разрешения лоджию и говорить нечего.

В России, в принципе, сложно найти такую квартиру, в которой не обнаружится та или иная незаконная «перепланировка».

Если уж речь зашла о лоджиях, то новая инициатива МЧС поначалу очень «обрадовала» курильщиков. МЧС подготовило законопроект о полном запрете на балконах и лоджиях «открытого огня». Это означает, что в скором времени на лоджиях нельзя будет не только жарить шашлык, но и зажигать свечи и даже курить. В случае установленного нарушения, граждан предлагается штрафовать на сумму 3000 рублей, в случае возникновения возгорания штраф увеличивается до 5000 рублей. Ну а если будет иметь место причинение ущерба другим квартирам, то может быть возбуждено уголовное дело.

И если шашлыки на балконах жарят единицы, если вообще кто-то жарит, то вот курят многие. Некоторые плохо воспитанные товарищи бросают окурки вниз, причем часто незатушенные. В данном случае опасения МЧС вполне понятны, логически объяснимы и с этим явлением надо всячески бороться. Тем более что действительно были случаи, когда горящая, брошенная сверху, сигарета становилась причиной возгорания и серьезных пожаров. Вместе с тем, не меньше, а может, и больше пожаров происходило от курения внутри помещений, и что теперь - вообще надо запретить курить как внутри квартиры или дома, так и на балконах?

С таким же успехом можно запретить пить пиво и даже воду из бутылок на балконе. Чтобы не возникал соблазн бросить пустую тару вниз кому-нибудь на голову или на припаркованные у дома машины. Да и вообще гражданам делать на балконах нечего. А то чего доброго плюнут ещё вниз или крикнут что-нибудь с верхотуры непристойное, а то и крамольное.

Справедливости ради следует сказать, что все описанные выше аргументы, которые тут же, после публикации данной инициативы, зазвучали в СМИ, видимо, дошли до МЧС, потому что ведомство, можно сказать, пошло на попятную и поспешило успокоить граждан — мол, вы не так все истолковали, новые правила не запрещают курить на балконах, но делать это надо осторожно, «необходимо помнить об ответственности перед законом».

Ну хорошо, с курением на балконах разобрались, а что со свечами? Вопрос остался открытым.

Разумеется, не мог не отличится очередной инициативой небезызвестный слуга народа Виталий Милонов. Все мы прекрасно помним инициативы депутата-единоросса об ограничении продаж новогодних ёлок, о запрете фильма «Красавица и чудовище», якобы пропагандирующего гомосексуализм. Также Милонов предлагал кормить авиапассажиров постными продуктами, а депутатов Госдумы переодеть в мундиры.

Сама Госдума, по мнению слуги народа, должна переехать из центра столицы поближе к МКАД, а ещё он предлагал выдавать водительские права велосипедистам. Новая его инициатива опять касается прав и двухколесного транспорта.

На этот раз Милонов предложил изымать автомобильные права, разумеется, при их наличии, у велосипедистов и самокатчиков, если они устроят ДТП или любую другую аварию. Если же прав нет, то нарушители не должны иметь возможности их получить в течение длительного времени.

С этой инициативой депутат обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, обосновав свое обращение тем, что число велосипедов, самокатов, электросамокатов и прочих двухколесных средств передвижения стремительно растет, из-за чего также растет число всевозможных происшествий, с ними связанных.

Так как самокаты не подпадают под действие законов о дорожном движении, то МВД не имеет действенных рычагов для разрешения этой ситуации. Поэтому надо внести необходимые поправки в соответствующие законы и отбирать у велосипедистов/самокатчиков-нарушителей автомобильные права. Или не выдавать им права долгое время, если они таковыми пока не располагают.

Честно говоря, комментировать инициативы Милонова – занятие бессмысленное. Особенно такие инициативы. В этой связи просто хочется задать напрашивающийся сам собой вопрос – некоторым депутатам Госдумы, получающим огромную по общероссийским меркам зарплату, нечем больше заняться? В стране других проблем не осталось? Может, надо заниматься многочисленными социальными проблемами, а не устраивать охоту на самокатчиков?

Как и многие другие инициативы Милонова, новое его предложение вряд ли будет принято во внимание и уж тем более получит продолжение в виде принятия соответствующего законопроекта.

Хотя за последние два года власть приучила нас к тому, что для неё не существует ничего невозможного. Очень многие инициативы в достаточно короткие сроки принимали форму законов, особенно если они помогали пополнять бюджет и инициировались единороссами.

Исходя из вышеописанных инициатив и законопроектов, остается констатировать очевидный факт: в стране в режиме нон-стоп вводятся все новые и новые ограничения. На балконах свечи не зажигай, на самокатах катайся по стойке смирно, если у тебя взломали дверь – не удивляйся, ибо это законно. Ещё и специализированной подрядной организации взлом собственной двери, по видимому, придется оплачивать из своего же кошелька.

Желание законотворцев регламентировать буквально все стороны жизни граждан приобретает какой-то пугающий характер, и, наверное, мало кто удивится, если скоро всех нас законодательно обяжут устанавливать у себя дома и на дачах микрофоны и видеокамеры, фиксирующие каждый наш шаг, слово и вздох.

