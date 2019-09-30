Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ

07:06

Президент России Владимир Путин подписал документ, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Соответствующий закон был подписан 29 сентября и опубликован на официальном сайте правовой информации.

Документ вносит изменения в п.28 ст.217 ч.2 Налогового кодекса РФ, согласно которому от выплаты НДФЛ освобождаются работники и пенсионеры, получающие от работодателя материальную помощь.

Теперь к данному перечню добавились студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, ординаторы и ассистенты-стажеры, при получении материальной помощи, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей.