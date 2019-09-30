]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ

07:06 30.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин подписал документ, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Соответствующий закон был подписан 29 сентября и опубликован на официальном сайте правовой информации.

Документ вносит изменения в п.28 ст.217 ч.2 Налогового кодекса РФ, согласно которому от выплаты НДФЛ освобождаются работники и пенсионеры, получающие от работодателя материальную помощь.

Теперь к данному перечню добавились студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, ординаторы и ассистенты-стажеры, при получении материальной помощи, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.09.2019, 12:49
Гость: Путник

Благодетель! Теперь все эти люди станут богаче на 520 рублей если им дадут 4000 рублей.
30.09.2019, 11:41
Гость: SL

Нельзя едоссовых детишек приучать платить налоги.
30.09.2019, 09:23
Гость: Аттракцион

неслыханной щедрости.
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.