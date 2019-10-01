Минфин решил изменить налогообложение для богатых граждан

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Минфин России намерен обязать платить налоги россиян, которые провели в стране 90 дней в году и имеют в стране бизнес, личный дом и контакты. Об этом сообщил РБК.

По информации издания, это отражено в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Инициатива отражена в плане мероприятий на будущие три года. Правительство хочет тем самым вернуть в Россию предпринимателей, которые уехали на Запад.

Однако новые правила могут создать ситуацию многократного резиденства. В таком случае на налоги одного россиянина будут претендовать сразу несколько государств, а не только Россия. Это приведет к тому, что Москве придется постоянно вступать в споры с другими юрисдикциями по поводу того, какая из стран имеет преимущество во взимании налогов, пояснил партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин.

В настоящее время россиянину нужно провести в стране менее 183 дней в году, чтобы не платить налоги государства. По словам главы Минфина Антона Силуанова, некоторые бизнесмены пользуются этим, чтобы не платить налоги с нераспределенной прибыли.

В Минфине давно хотели ввести критерий центра жизненных интересов. Это поможет определять налоговое резидентство. В мире это распространенная практика, по такой схеме работают многие страны ЕС, добавил глава ведомства.

«Когда человек уезжает на формальный срок, но в стране у него остается дом, бизнес или семья, государство справедливо считает, что налоги он все равно должен платить у себя на родине», – сказал партнер Taxology Михаил Успенский.