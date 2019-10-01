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Минфин решил изменить налогообложение для богатых граждан

12:32 1.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Минфин России намерен обязать платить налоги россиян, которые провели в стране 90 дней в году и имеют в стране бизнес, личный дом и контакты. Об этом сообщил РБК.

По информации издания, это отражено в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Инициатива отражена в плане мероприятий на будущие три года. Правительство хочет тем самым вернуть в Россию предпринимателей, которые уехали на Запад.

Однако новые правила могут создать ситуацию многократного резиденства. В таком случае на налоги одного россиянина будут претендовать сразу несколько государств, а не только Россия. Это приведет к тому, что Москве придется постоянно вступать в споры с другими юрисдикциями по поводу того, какая из стран имеет преимущество во взимании налогов, пояснил партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин.

В настоящее время россиянину нужно провести в стране менее 183 дней в году, чтобы не платить налоги государства. По словам главы Минфина Антона Силуанова, некоторые бизнесмены пользуются этим, чтобы не платить налоги с нераспределенной прибыли.

В Минфине давно хотели ввести критерий центра жизненных интересов. Это поможет определять налоговое резидентство. В мире это распространенная практика, по такой схеме работают многие страны ЕС, добавил глава ведомства.

«Когда человек уезжает на формальный срок, но в стране у него остается дом, бизнес или семья, государство справедливо считает, что налоги он все равно должен платить у себя на родине», – сказал партнер Taxology Михаил Успенский.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Налогообложение в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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01.10.2019, 14:41
Гость: с

"налоги он все равно должен платить у себя на родине" - а с чего это чинуши взяли что они платят налоги не на родине?
01.10.2019, 14:39
Гость: gvozd

это на самом деле Снова лишь пересказ инструкций мирового правительства.
это новые указивки oecd.
уже на подходе просто драконовское ужесточение режима конфискаций разработаное в недрах oecd.. и уже внедряемое в странах запада.
вот реально - зачем рф лишние расходы на правительство?
ведь все что они делают, это имперская канцелярия по переводу на русский язык указаний метрополии.
01.10.2019, 13:53
Гость: Трезвый

вывод. Даже ежу ясно что налогами должны облагать имущества (деньги т.д.) но не туловище. Впрочем в стране дураков и налоги дурацкие.
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