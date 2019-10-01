Раскрыты подробности дела полковника ФСБ Черкалина

11:50

Газета "КоммерсантЪ" раскрыла детали дела против полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.

Как пишет издание, со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, Черкалин получал взятки недалеко от своей работы на Лубянской площади. Так, банк "Транспортный" ежемесячно передавал Черкалину по 50 тысяч долларов "за общее покровительство".

Передача денежных средств происходила на улице или в кафе в центре Москвы. В общей сложности Черкалин получил 750 тысяч долларов. Когда же банку действительно понадобилась помощь, то Черкалин запросил "премию за спасение" в размере 778 миллионов рублей. В итоге "Транспортный" выплатил чиновнику дополнительные 100 тысяч долларов.

В посредничестве между полковником и бывшим владельцем банка обвиняется экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО "Европейское Подмосковье" Арно Ходжоян. Оба они уже осуждены по другому делу.

Экс-начальник банковского управления "К" Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин был арестован в апреле текущего года вместе с его коллегами Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обысках у них были изъяты денежные средства и ценности на общую сумму 12 миллиардов рублей.

В августе Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество семьи Черкалина. В иске заявлена собственность на 6,3 миллиарда рублей: в эту сумму входят пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв.м., 14 нежилых помещений и 2 автомобиля.