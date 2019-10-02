В России появится государственная система учета домашних животных

15:11

Российская кинологическая федерация выступила с инициативой модернизировать свою систему учета собак для интеграции с государственными базами.

По словам президента РКФ Владимира Голубева, учет и идентификация помогут контролировать уровень исполнения владельцами домашних животных обязанностей по их содержанию, а также обеспечат контроль за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, сообщает агентство «Москва».

Голубев также заявил о необходимости популяризации системы добровольного страхования животных в России.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание приютов для животных и запрещающий их отстрел. Также запрещается проведение боев и вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют.