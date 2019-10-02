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В России появится государственная система учета домашних животных

15:11 2.10.2019
Чихуахуа
© KM.RU, Илья Шабардин
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Российская кинологическая федерация выступила с инициативой модернизировать свою систему учета собак для интеграции с государственными базами.

По словам президента РКФ Владимира Голубева, учет и идентификация помогут контролировать уровень исполнения владельцами домашних животных обязанностей по их содержанию, а также обеспечат контроль за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, сообщает агентство «Москва».

Голубев также заявил о необходимости популяризации системы добровольного страхования животных в России.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание приютов для животных и запрещающий их отстрел. Также запрещается проведение боев и вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют. 

Темы: Животные, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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02.10.2019, 20:48
Гость: Обкатают на кошечках,

потом примутся за людей.
02.10.2019, 20:39
Гость: таки-да

Все что происходит в стране на государтсвенном ,законодательном уровне полностью одобряется подавлящим большиством электрата последние 20 лет ..путем принятия участия в выборах(выдвижении кандидатов для госования) и голосовании или не участия в них основных масс избирателей ,путем способности самооргнизоваться для поиска достойных носителей нужных
идей,законов и правил, по которым они будут жить дальше доверия тем или иным политикам не только свое настоящене но, и будущее своих потомков . Закон демократии -сам избрал( путем действия или бездействия ), сам плати за большиство которое всегда решает ..
02.10.2019, 19:53
Гость: зря

зря ерничаете, вы все это еще застанете.
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