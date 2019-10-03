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У новейшего российского самолета МС-21 возникли неполадки при испытании

13:26 3.10.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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У российского самолета МС-21 во время экспериментального полета в Московской области сработала сигнализация о невыходе одной из стоек шасси. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Экипаж принял решение выработать топливо и вновь попытаться выпустить шасси», — рассказал собеседник агентства. В случае невыхода стойки шасси, воздушное судно планировалось посадить «на «брюхо» на полосу, покрытую пеной.

Стойку шасси в конце концов удалось выпустить, и лайнер успешно сел. На борту МС-21, по словам источника, находились четверо членов экипажа, никто из них не пострадал. Между тем ТАСС сообщает, что экипаж самолета состоял из трех человек.

Официально в «Объединенной авиастроительной корпорации» подтвердили, что МС-21 совершил посадку в штатном режиме, не став уточнять подробности.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Он должен заменить Ту-154. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. Завершить испытания и сертифицировать МС-21 планируется в 2020 году, а еще через год начать серийное производство. Предполагается, что первые 50 МС-21 получит «Аэрофлот».

В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиасообщение в России, Авиация
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Комментарии читателей
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03.10.2019, 19:26
Гость: Петров

Не про этот ли заявляли все возможные всех видов т.с.манагеры-говоруны который в серию запустить собирались то ли и в 14 то ли в 16? В любом СССРном КБ за такое же время,без всяких компов,без заграницы,без станков с чпу и даже без калькуляторов уже бы несколько моделей в серию бы пошло.С отечественными движками.
03.10.2019, 18:28
Гость: Рулон Обоев

Условием вхождения в ВТО было прекращение производства широкофюзеляжных самолётов,. К коим относятся Илы. Это требование контрибуции после поражения в Холодной войне!
03.10.2019, 16:56
Гость: Ник

Опять как с суперджетом сплошь иностранные комплектующие.На хрена нужен такой самолет если есть ИЛ 78,ИЛ 96 давно разработанные и надежные? Выпускай только их больше и не нужны никакие иностранные комплектующие.
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