У новейшего российского самолета МС-21 возникли неполадки при испытании

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У российского самолета МС-21 во время экспериментального полета в Московской области сработала сигнализация о невыходе одной из стоек шасси. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Экипаж принял решение выработать топливо и вновь попытаться выпустить шасси», — рассказал собеседник агентства. В случае невыхода стойки шасси, воздушное судно планировалось посадить «на «брюхо» на полосу, покрытую пеной.

Стойку шасси в конце концов удалось выпустить, и лайнер успешно сел. На борту МС-21, по словам источника, находились четверо членов экипажа, никто из них не пострадал. Между тем ТАСС сообщает, что экипаж самолета состоял из трех человек.

Официально в «Объединенной авиастроительной корпорации» подтвердили, что МС-21 совершил посадку в штатном режиме, не став уточнять подробности.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Он должен заменить Ту-154. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. Завершить испытания и сертифицировать МС-21 планируется в 2020 году, а еще через год начать серийное производство. Предполагается, что первые 50 МС-21 получит «Аэрофлот».

В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.