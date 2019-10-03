Декоммунизация по-русски. Почему в России демонтируют памятники Ленину

За четверть века число монументов советскому лидеру в российских городах сократилось на тысячу. ФОТО

Фото с сайта wikimedia.org

Чужеродный элемент

По российскому телевидению часто можно увидеть сюжеты о резонансной «декоммунизации» на Украине: сносятся памятники Ленину и прочим деятелям эпохи СССР, уничтожаются монументы в честь советской армии и героев ВОВ, меняют свои советские названия остановки, улицы, вокзалы и целые города.

Возможно, кому-то будет сложно поверить, но похожие вещи одновременно происходят и в России. Если зайти на сайт муниципального образования Веневского района (Тульская область), то в разделе «Опросы и анкеты» можно найти голосование под названием «Перенести нельзя оставить». Жителям предлагается ответить на вопрос: стоит ли переносить памятник Ленину с территории местной Красной площади?

На сайте утверждается, что в адрес главы администрации Андрея Шубчинского якобы поступило «коллективное обращение граждан» с предложением перенести памятник в Веневский краеведческий музей.

«По мнению заявителей, на Красной площади расположены уникальные объекты – Колокольня Никольской церкви, Богоявленская, Покровская и Казанская церкви. Памятник В. И. Ленину видится чужеродным элементом, а его постамент находится в аварийном состоянии», - говорится в описании к голосованию.

По информации портала Tulactive.ru, уже при старте голосования число сторонников переноса монумента сразу же двукратно превысило число противников. Примечательно, что система спокойно позволяет проголосовать абсолютно любому пользователю интернета, вне зависимости от точки проживания. На момент написания публикации, за перенос памятника высказались 7280 человек (53%), а против – 6343 (47%). В то время как все население Венева насчитывает чуть более 14 тысяч граждан.

Отмечается, что бюст Владимиру Ленину известного московского скульптора Георгия Дмитриевича Алексеева был установлен на Красной площади Венева более 100 лет назад, в первую годовщину Великого октября в 1918 году. Изначально у монумента была небольшая трибуна, с которой местные руководители выступали во время праздников. В период оккупации памятник уцелел. В послевоенное время трибуна была полностью разобрана.

Как выяснили местные активисты, в 2019 году Венёв получил федеральный грант в размере 60 тысяч рублей на благоустройство своей Красной площади. Был разработан проект, в котором Ленину места не нашлось. Узнав об этом, КПРФ стала поднимать жителей на защиту монумента.

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев назвал инициативу «провокативной авантюрой, направленной на раскол общества» и предложил отправить главу Венёвского района Андрея Шубчинского поработать сторожем в тот самый краеведческий музей, куда хотят сдать Ленина.

Если в Веневе противостояние еще в самом разгаре, то в другом тульском городе — Донском — «битва за Ленина» уже проиграна, местные коммунисты уже не первый год ведут переписку с администрацией, требуя вернуть на центральную площадь памятник Ленину, который убрали оттуда под предлогом реконструкции. Тогда никакого голосования даже не проводилось.

Как отмечает «Свободная Пресса», за пару дней до появления на сайте опроса, в том же Веневе Шубчинский торжественно открыл бюст другого исторического деятеля — императора Александра II. В муниципальной газете жителям было разъяснено, что 17 августа 1837 года — во время своего большого путешествия по 29 российским губерниям — будущий император останавливался именно в этом месте на ночлег. Мнение самих жителей в вопросе установки данного монумента не потребовалось.

На свалке истории

Однако данная ситуация, вызвавшая бурное обсуждение в СМИ, наблюдается в гораздо большем масштабе. По состоянию на 1991 год, то есть к моменту распада СССР, на территории РФ оставалось порядка семи тысяч памятников Владимиру Ленину. Спустя четверть века количество Лениных в стране сократилось до шести тысяч монументов.

Например, в 2007-м году в подмосковных Химках почти без шума был снесен памятник советским солдатам (одновременно с этим были вскрыты могилы шести Героев СССР, их останки были перезахоронены). В мае того же года – сломан памятник летчику-герою Пойденко в подмосковной Апрелевке.

В 2012-м году в Иваново хладнокровно избавились от монумента «40 лет Победы». Вместо него РПЦ предложила установить на площади 40-летия Победы памятник Георгию Победоносцу рядом с храмом, построенным в честь этого святого. Советский монумент предпочли перенести подальше от центральной площади - в сквер православной школы Федоровской Божьей Матери.

Спустя еще два года СМИ писали о том, как сломали памятник солдатам Победы в селе Круглово Владимирской области. Затем, после общественного резонанса, на его месте возвели скромную доску с именами павших односельчан. А в деревне Салтыки в Кировской области был демонтирован якобы «представляющий угрозу для жителей» памятник героям ВОВ.

В 2017 году памятник Ленину убрали с центральной площади Калуги -Старый Торг. Демонтаж проходил под покровом ночи, а утром монумент оказался уже в сквере.

Чаще всего советские монументы демонтируют и перевозят пылиться в музеи или скверы по причине того, что они не вписываются в современный облик городов. Вот что говорит на этот счет заведующий отделом в Тульском краеведческом музее Сергей Демидов:

«Я совсем не коммунист. Но какая глупость — не вписывается в концепцию. А что такое «концепция»? Разве ее нельзя изменить? У нас сначала, не думая, высказываются за концепцию, даже не понимая, что это и о чем это, а потом говорят — половина нашей истории сюда не вписывается. Снести и уничтожить эту половину. Так мало что у нас не вписывается и не нравится. Глупо и примитивно списывать наши беды, безразличие и страх перед власть имущими на Ленина, на памятник. Но ведь как здорово и легко воевать с памятниками. Он ведь памятник, он не ответит».