СМИ узнали о возможной утечке данных 60 млн клиентов Сбербанка

09:53

Персональные данные почти 60 млн россиян могли попасть в Сеть, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на экспертов компании DeviceLock, специализирующейся на защите от утечке персональных данных.

По словам специалистов, в августе, на одном из заблокированных Роскомнадзором форумов, была выложена база данных, как уверялось, клиентов Сбербанка. База содержала личные данные клиентов и их финансовую информацию.

Бесплатная версия базы данных содержит информации о 200 человек. При проверке специалистами обнаружилось, что все они содержат данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке.

Вся база разбита на 11 блоков, по числу территориальных банков Сбербанка.

Сбербанк заявил о проверке данного сообщения, пообещав провести тщательное расследование. Основной версией в банке считают "умышленные преступные действия одного из сотрудников". При этом в организации заявили, что подобный объем скомпрометированных карт невозможен, так как реальный объем в несколько раз меньше. Там также отметили, что угрозы списаний денежных средств со счетов клиентов в связи с утечкой информации, нет.