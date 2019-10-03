]]> ]]>
Главная В России Новости

СМИ узнали о возможной утечке данных 60 млн клиентов Сбербанка

09:53 3.10.2019
Сбербанк
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Персональные данные почти 60 млн россиян могли попасть в Сеть, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на экспертов компании DeviceLock, специализирующейся на защите от утечке персональных данных.

По словам специалистов, в августе, на одном из заблокированных Роскомнадзором форумов, была выложена база данных, как уверялось, клиентов Сбербанка. База содержала личные данные клиентов и их финансовую информацию.

Бесплатная версия базы данных содержит информации о 200 человек. При проверке специалистами обнаружилось, что все они содержат данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке.

Вся база разбита на 11 блоков, по числу территориальных банков Сбербанка.

Сбербанк заявил о проверке данного сообщения, пообещав провести тщательное расследование. Основной версией в банке считают "умышленные преступные действия одного из сотрудников". При этом в организации заявили, что подобный объем скомпрометированных карт невозможен, так как реальный объем в несколько раз меньше. Там также отметили, что угрозы списаний денежных средств со счетов клиентов в связи с утечкой информации, нет. 

Темы: Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Сбербанк
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.10.2019, 13:08
Гость: ABCD

Пр-во с упоением рассказывает о "цифровой экономике" и хочет всё из бумажных носителей перевести на электронные, что бы вся жизнь рАсеянина оказалась в одном месте и к ней имели доступ чиновники "всех уровней". Но как оказалось, сами граждане исключены чиновниками из числа тех, кто свою собственные данные на мониторе имеет право лицезреть, а вот тех кому вообще не положено их знать- криминал и прочие, те оказывается имеют ПОЛНЫЙ доступ! и никакие чиновники это НЕ могут предотвратить! Как Греф клялся что они создали самую мощную систему защиты, как чиновники уверяли что ни один человек не пострадает! А ту по сути "сбер" слил данные ВСЕХ своих вкладчиков! Любой обиженный чем-то сотрудник "Сбера" по сути может сделать такое. Этот случай показателен- "Сбер" как был (прошу прощения) помойкой так ею и остаётся. А ещё им планируют предоставить право выдавать любые документы гражданам вплоть до паспорта! То есть чиновники упростят жизнь мошенникам и криминалу и осложнят гражданам, и как всегда никто не виноват! Кроме самих граждан которые однажды обнаружат что их счёт в "сбере" пуст!
03.10.2019, 12:56
Гость: интересно

Что это за 200 человек? Олигархи, что ли?
03.10.2019, 10:53
Гость: Вот для

чего создается единая база россиян, чтобы торговать ею.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.