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СФ выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму

07:17 3.10.2019
Здание Совета Федерации
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Совете Федерации заявили о том, что пик иностранного вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии СФ РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.

Отмечается, что сейчас комиссия готовит доклад о попытках иностранного воздействия на избирательный процесс в России. По итогам мониторинга выяснилось, что попытки внешнего влияния были связаны не с самими выборами в Мосгордуму, а с попытками "определенных сил" проверить способность руководства страны реагировать на несанкционированные акции.

По его словам, в ходе кампании по выборам в Мосгордуму было выявлено большое количество правонарушений, "были задержания граждан, случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права".

"Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле", - резюмировал Климов. Он добавил, что для нейтрализации вмешательства необходимо менять законодательство.

Данная комиссия СФ РФ по наблюдени за избирательной кампанией 2019 года работала с 30 мая по 12 сентября.

Темы: Выборы в органы власти в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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03.10.2019, 14:25
Гость: Старый евrей

Вы про "совет федераций"? Отхватить можно за "разжигание розни к социальной группе "чиновники""...
03.10.2019, 14:24
Гость: Старый евrей

Ну выявили и что? Утритесь и продолжайте... выявлять.
03.10.2019, 12:39
Гость: Павел__

Больше всего смешит то, что эти ущербные заевшиеся ..., вызывающие только отвращение и омерзение, при всей своей "суверенности" и "оппозиционности гадкому западу" - тупо, примитивно, топорно и постоянно его копируют!
Чтобы подгадить трампу - тамошняя оппозиция начала искать "российский след" в выборах в америке - и "не прошло и года" - как интеллектуально ограниченные особи с чудовищно и незаслуженно высоким денежным содержанием, в 15% случаев бесполезные для страны и в 75% случаев для страны вредные - начали это копировать в РФ, начали искать "иностранный след вмешательства в выборы".
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