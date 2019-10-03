СФ выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму

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В Совете Федерации заявили о том, что пик иностранного вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии СФ РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.

Отмечается, что сейчас комиссия готовит доклад о попытках иностранного воздействия на избирательный процесс в России. По итогам мониторинга выяснилось, что попытки внешнего влияния были связаны не с самими выборами в Мосгордуму, а с попытками "определенных сил" проверить способность руководства страны реагировать на несанкционированные акции.

По его словам, в ходе кампании по выборам в Мосгордуму было выявлено большое количество правонарушений, "были задержания граждан, случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права".

"Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле", - резюмировал Климов. Он добавил, что для нейтрализации вмешательства необходимо менять законодательство.

Данная комиссия СФ РФ по наблюдени за избирательной кампанией 2019 года работала с 30 мая по 12 сентября.