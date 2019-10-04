Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

13:53

Райффайзенбанк решил закрыть 44 из 174 отделений, которые работают в России сегодня. Об этом в интервью «Ведомостям» заяаил председатель правления банка Сергей Монин.

По его словам, за последний год средний клиент Райффайзенбанка на 60% чаще стал пользоваться онлайн-каналами и на 30% реже ходить в отделения.

Монин сообщил, что городах с развитой филиальной сетью закроют 39 наименее популярных отделений. Единственные работающие в настоящий момент отделения Райффайзенбанка будут закрыты еще в пяти российских городах.

Сокращение сети отделений, пишет газета, планируется провести до конца 2019 года.

Райффайзенбанк входит в список системно значимых банков России. По состоянию на начало 2019 года, банк занимал 11 место по объему активов в российской банковской системе.

Согласно данным Центробанка, в прошлом году российские банки сократили количество отделений более чем на 10% — до 31,7 тысячи. Глава Сбербанка Герман Греф указывал, что в 2018-м возглавляемой им кредитной организацией впервые было зафиксировано сокращение клиентского потока в отделениях: офисы отделений банка стало посещать меньше людей.