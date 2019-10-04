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Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

13:53 4.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Райффайзенбанк решил закрыть 44 из 174 отделений, которые работают в России сегодня. Об этом в интервью «Ведомостям» заяаил председатель правления банка Сергей Монин.

По его словам, за последний год средний клиент Райффайзенбанка на 60% чаще стал пользоваться онлайн-каналами и на 30% реже ходить в отделения.

Монин сообщил, что городах с развитой филиальной сетью закроют 39 наименее популярных отделений. Единственные работающие в настоящий момент отделения Райффайзенбанка будут закрыты еще в пяти российских городах.

Сокращение сети отделений, пишет газета, планируется провести до конца 2019 года.

Райффайзенбанк входит в список системно значимых банков России. По состоянию на начало 2019 года, банк занимал 11 место по объему активов в российской банковской системе.

Согласно данным Центробанка, в прошлом году российские банки сократили количество отделений более чем на 10% — до 31,7 тысячи. Глава Сбербанка Герман Греф указывал, что в 2018-м возглавляемой им кредитной организацией впервые было зафиксировано сокращение клиентского потока в отделениях: офисы отделений банка стало посещать меньше людей.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России
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Комментарии читателей
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04.10.2019, 15:28
Гость: blog2038,.

Я незнаю как идут дела и Райффайзенбанка но это явление глобального масштаба.
.
Всё больше банков закрывают всё возрастающее колличество своих "кирпич-и-раствор" отделений и переводят бизнес в интернет - так дешевле и удобней для всех.
.
ПС. Есть вообще только-интернет банки.
04.10.2019, 14:16
Гость: пенсионер

Видимо у Райффайзенбанка тоже дела не ахти. Как бы не потребовалась экстренная санация со стороны ЦБ РФ.
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