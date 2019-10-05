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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

13:49 5.10.2019
Собака из питомника © KM.RU
© KM.RU
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В МЧС рассказали, как вести себя при нападении агрессивной собаки.

Если животное готово напасть, нужно остановиться и твердым голосом отдать команды: "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!". Иногда от серии команд собака может растеряться и отступить, отмечают спасатели.

Кроме того, можно использовать зонтик, палки или камни. При этом следует отступать спиной к укрытию, забору или дому и при этом звать на помощь, пишет РИА Новости.

Если собака и после этого не останавливается, спасатели советуют обмотать плащом или пиджаком предплечье и кисть, выставить руку вперед и спровоцировать собаку на укус. Затем следует ударить животное по верхней челюсти. Кроме того, у собак есть и другие болевые точки — нос, пах и язык.

Если собака все же укусила, то рекомендуется промыть рану перекисью водорода или водой, края смазать йодом и наложить чистую повязку.

Сразу же после укуса надо обратиться в ближайший травмпункт и сообщить о случившемся в полицию и санитарные службы, указав по возможности точный адрес владельца собаки.

В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. В него вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы.

Темы: Животные, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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05.10.2019, 15:28
Гость: Стая

рапяливает жертву на земле. По две собаки на каждую руку и ногу и тянут в разные стороны ,а вожак в это время перегрызает горло.
05.10.2019, 15:13
Гость: Сразу будет доходить до хозяев не управляемых собак.

Если хозяин агрессивной собаки вывел её без поводка и намордника в людное место, то ближайший полицейский увидевший это, должен её пристрелить на месте. Хозяина пса оштрафовать и по суду отправить на 15 суток с использованием на общественных работах.
05.10.2019, 15:06
Гость: Ого.

Стае бродячих собак по барабану команды которые она не понимает. Если они нападают, то порвут однозначно.
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