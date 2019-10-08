Стали известны детали исков ГУВД Москвы к оппозиционерам

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Общая сумма двух исков, поданных Главным управлением МВД по Москве в Симоновский районный суд, составила почти 18 млн рублей. Оба иска были поданы из-за несогласованных акций 27 июля и 3 августа.

Первый иск подан к Алексею Навальному, Владимиру Милову, Любови Соболь, Ивану Жданову, Александру Соловьеву, Илье Яшину и Олегу Степанову за акцию 27 июля. Сумма иска составляет 8 млн 489 тыс. 156 руб.

Второй - к Любови Соболь и Георгию Албурову за акцию, проведенную 3 августа. Сумма данного иска - 9 млн 402 тыс. 33 руб.

В обоих исках заявитель «просит возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда.

По словам Албурова, не совсем понятно, какие убытки могли понести полицейские, так как их работа оплачивается из бюджета.

«Для нас достаточно забавно, что ГУВД Москвы присоединилось к судебному конвейеру по выжиманию из нас всех возможных средств», - сказал «Коммерсанту» Албуров.

На 21 октября назначены досудебные беседы с участниками процессов.

Напомним, на акции протеста в Москве 3 августа было задержано свыше 600 человек. Сообщалось, что в первую очередь полиция задерживала людей, снимающих фото и видео.