На акции протеста в Москве задержано более 600 человек

18:28

На Бульварном кольце Москвы 3 августа проходит несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

По состоянию на 18.00 было задержано около 600 человек, численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.

Эти данные совпадают с данными правозащитников: по данным на 17.45 мск полиция задержала более 600 человек на несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщает РБК со ссылкой на правозащитный портал «ОВД-Инфо».

Также сообщается, что в первую очередь полиция стала задерживать людей, снимающих фото и видео.

По наблюдению корреспондента РБК, полиция действовала так, что создавала толпу. Спустя полтора часа после начала акции в кольцо была взята Трубная площадь. Метро закрыли, проходы к бульварам тоже. Люди оказались в ситуации, когда они не могут выйти с площади, даже если хотят. Когда начались задержания, многих после досмотра документов отпускали, но задерживали снова, потому что они не могли уйти с площади.



Стоп-кадр из видео

В 16:30 проход с площади открыли. Но только в сторону Петровского бульвара. Однако он тоже оказался перекрыт. Большая толпа собралась в районе сада «Эрмитаж», потому что выходить больше оказалось некуда.

Полиция вытеснила людей со всех бульваров к 17:45. Позже был открыто движение по Никитскому бульвару. Задержания прошли на Трубной и Пушкинской площадях, на Новом Арбате и в районе Чистых прудов.