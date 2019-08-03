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На акции протеста в Москве задержано более 600 человек

18:28 3.08.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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На Бульварном кольце Москвы 3 августа проходит несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

По состоянию на 18.00 было задержано около 600 человек, численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.

Эти данные совпадают с данными правозащитников: по данным на 17.45 мск полиция задержала более 600 человек на несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщает РБК со ссылкой на правозащитный портал «ОВД-Инфо».

Также сообщается, что в первую очередь полиция стала задерживать людей, снимающих фото и видео.

По наблюдению корреспондента РБК, полиция действовала так, что создавала толпу. Спустя полтора часа после начала акции в кольцо была взята Трубная площадь. Метро закрыли, проходы к бульварам тоже. Люди оказались в ситуации, когда они не могут выйти с площади, даже если хотят. Когда начались задержания, многих после досмотра документов отпускали, но задерживали снова, потому что они не могли уйти с площади.


Стоп-кадр из видео

В 16:30 проход с площади открыли. Но только в сторону Петровского бульвара. Однако он тоже оказался перекрыт. Большая толпа собралась в районе сада «Эрмитаж», потому что выходить больше оказалось некуда.

Полиция вытеснила людей со всех бульваров к 17:45. Позже был открыто движение по Никитскому бульвару. Задержания прошли на Трубной и Пушкинской площадях, на Новом Арбате и в районе Чистых прудов. 

Темы: Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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04.08.2019, 00:39
Гость: Вот и смотри,

как пиндосская империя рушится!
04.08.2019, 00:31
Гость: Лихо

У меня по списку первыми идут кролик-Яценюк, Порох, кровавый пастор.....
04.08.2019, 00:22
Гость: Дождёшься, дождёшься!

Придётся вам в тюрьме посидеть, иначе Израиль в порошок сотрут. Готовьте, Мойша, сухарики.
Все комментарии (52)
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