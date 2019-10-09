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Ростовского пенсионера осудили на 12 лет колонии за госизмену

19:21 9.10.2019
© KM.RU, Михаил Попов
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Ростовский областной суд вынес приговор по делу о госизмене жителю местного поселка Чертково Владимиру Моргунову.

Суд признал его виновным в сотрудничестве с иностранной разведкой и назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области сообщала, что 72-летнего Моргунова задержали в ноябре 2018 года. При обыске в его доме нашли 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя - РФ и Украины.

По данным следствия, Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы посредством личных контактов, встречаясь в обусловленных местах на украинской стороне. Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ.

С разведкой какой именно страны сотрудничал Моргунов, УФСБ не уточняло.

Темы: Судебная система в России
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Комментарии читателей
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10.10.2019, 00:59
Гость: Не ходите парни в ЗАГС

Пока 12 лет будут бесплатно кормить и содержать в тепле. Что уже неплохо по нынешним меркам.
09.10.2019, 22:17
Гость: старый кубаноид

Пенсию-то давать будут?
09.10.2019, 20:46
Гость: Надо бы расставить приоритеты

и начинать с главных изменников. Но высоко сидят... А эта шелупонь была бы в самом хвосте списка.
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