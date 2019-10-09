Ростовского пенсионера осудили на 12 лет колонии за госизмену

19:21

Ростовский областной суд вынес приговор по делу о госизмене жителю местного поселка Чертково Владимиру Моргунову.

Суд признал его виновным в сотрудничестве с иностранной разведкой и назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области сообщала, что 72-летнего Моргунова задержали в ноябре 2018 года. При обыске в его доме нашли 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя - РФ и Украины.

По данным следствия, Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы посредством личных контактов, встречаясь в обусловленных местах на украинской стороне. Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ.

С разведкой какой именно страны сотрудничал Моргунов, УФСБ не уточняло.