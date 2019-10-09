Госдума одобрила снижение возраста для получения негосударственных пенсий

17:18

Госдума приняла в первом чтении поправки о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию.

Согласно проекту, возраст будет снижен с 60 до 55 лет у женщин и с 65 до 60 лет у мужчин. Воспользоваться этим смогут люди, которые уже заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами.

При этом в законопроекте отмечается, что такое право возникает только в случае, если иной возраст не установлен пенсионными договорами, которыми может быть установлен повышенный возраст.

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой считает, что подобное решение позволит привлечь в негосударственные пенсионные фонды дополнительные средства, например, от самозанятых лиц и иностранных граждан.

При этом парламентарий от КПРФ Алексей Куринный заявил, что пенсия - это ответственность государства, и если человек переходит в эту систему, то именно государство обязано обеспечить как сохранение накоплений - «рубль вложил, рубль получил», так и обеспечить их рост не менее чем на уровень инфляций.

«Сможет НПФ дать больше 10-15% - пусть дает. А если НПФ обанкротился, пропал, исчез, то надо гарантировать не только внесенную сумму, но и сумму инфляции», - заявил депутат.