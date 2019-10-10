Минздрав нашел нарушения в работе онкоцентра Блохина

13:12

Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина. Ранее группа врачей выразила недовольство происходящим в этой медучреждении.

«К сожалению, выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — сказала РИА «Новости» директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Она отметила, что прежде врачи онкоцентра написали письмо, в котором пожаловались на нового директора медучреждения Светлану Варфоломееву. С их слов, действующий руководитель хочет нарушить «сложившуюся практику высокого уровня».

Байбарина отметила, что это было очень серьезное обвинение. После него и была инициирована проверка. Врачи осмотрели больных, которые начали лечение до прихода нового директора и после этого. Они также изучили истории болезни пациентов. В результате выяснилось, что нарушения действительно происходили.

В конце сентября несколько детских онкологов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина (НМИЦ) записали видеообращение. В нем они рассказали о проблемах в институте. Девять врачей центра написали заявление об уходе с требованием сменить действующего директора, составив график увольнения, чтобы не оставить детей без лечения. Минздрав назвал намерение покинуть работу нарушением врачебной тики. Сейчас с больными остается доктор медицинских наук Игорь Долгополов.