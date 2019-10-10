«Конек-Горбунок» «довел» детсад до психического насилия

Суд дважды признал законным увольнение воспитательницы, популярно объяснившей детям значение фразы «сажать на кол»

Стоп-кадр из мультфильма «Конек-Горбунок»

Родители воспитанников детского сада обвинили работницу дошкольного образовательного заведения в «психическом насилии». Поводом стало плановое чтение воспитательницей таганрогского детского сада №43 сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок» 22 февраля 2019 года. Когда один из мальчиков поинтересовался, что значит упомянутое в тексте выражение «посадить на кол», Алла Елпашева популярно ему растолковала: «Человека посадили на кол, кол проходил через тело человека и потом человек умирал».

Возмущенные родители подали на воспитательницу коллективную жалобу. В документе указано, что детей взволновало такое объяснение. Особенно несладко пришлось одному мальчику, которого начали мучать страх смерти, повышенная тревожность и обуревало нежелание идти в детский сад.

После проведенной проверки воспитательница была уволена. Она попыталась обжаловать это решение, заявив, что мнением детей во время служебного расследования не интересовались, а те показания, которые предоставлялись суду, являются подложными. Женщина потребовала восстановить ее на работе, компенсировать зарплату за три месяца с момента увольнения (220,7 тыс. рублей) и выплатить моральный ущерб в размере 30 тыс. рублей. Однако Ростовский областной суд дважды оставил решение об увольнении в силе.

Похожий случай (но с более благополучным для педагога исходом) произошел в Мурманске в прошлом году, где в одной из групп детсада №101 состоялось плановое занятие с детьми по изучению окружающего мира. Педагог действовала в рамках заранее составленного конспекта урока, но в какой-то момент для закрепления пройденного решила показать им документальный фильм «Суровая жизнь в тундре, где оленю отрезали ухо, разрезало тело и пили кровь, черпая ее кружками прямо из туши.

Несмотря на то, что 95% родителей были не в претензии, мама одной из девочек Дарья Л. пошла на принцип и вынесла конфликт на всеобще обозрение. «Моей дочери была нанесена травма. Ей снятся кошмары. Я специально не выезжаю с ней в санаторий, где есть олень, чтобы она не вспоминала о фильме, - стояла на своем мама девочки. - Все, что я сейчас делаю, в рамках закона». Была целая эпопея, в результате которой воспитательница все же осталась на своем рабочем месте, к вящей радости детишек и их родителей.

Однако вернемся к таганрогскому скандалу с «Коньком Горбунком». Мнения, как водится, разделились. Так, зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс посчитал, что сотрудницу детсада можно понять, равно как и недовольных родителей испуганного ребенка. Кресс отметил, что роль воспитателя заключается в том, чтобы объяснять ребенку окружающий мир, используя правильные слова, чтобы он «не пугался и понимал». «Роль педагога и состоит в том, чтобы объяснить. Их и учат для этого, чтобы находить такие слова, чтобы объяснять, тем более детям садовского возраста, чтобы они не пугались и понимали. А если они не могу это понять, то не надо и рассказывать об этом», - заявил он.

Более определенно в защиту опальной воспитательницы высказался заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург. По его мнению, руководство детсада повело себя неадекватно, уволив сотрудницу, и подобное отношение превращает педагогов в обслуживающий персонал. «Я думаю, очень скоро ни один нормальный человек не пойдет работать в детский сад, если каждый раз будут такие репрессии, преследования», — рассказал академик РИА Новости.

Попутно Ямбург вспомнил о случае в Музее космонавтики, где ребенок спросил у аниматора, сгорела ли собака Лайка во время полета в космос. Детям обтекаемо сказали, что «она стала героем». Академик заметил, что ожидать от всех воспитателей такой же находчивости было бы опрометчиво и предположил, что ростовской воспитательнице стоило объяснить такую сложную фразу как-то иначе.

Стоит признать случаи с колом и оленем непомерно раздутыми. В Мурманске, отстаивая воспитателя, родители пришли к выводу, что дети мало обращали внимания на происходящее на экране, и лишь единиц увиденное потрясло до глубины души. То же самое можно сказать о Таганроге - ведь в жалобе идет речь лишь об одном впечатлительном мальчике. Статистика показывает, что большинство людей с детства обладает толстой кожей по отношению к травмирующим психику воздействиям извне.

И лишь единицы все пропускают через себя, обладая обостренной способностью к эмпатии. Стоит ли таких детей искусственно переводить в «щадящий режим» - вопрос дискуссионный. Ведь именно из них часто вырастают художники, писатели, музыканты и режиссеры, умеющие чувствовать боль за весь мир. Вспомним хотя бы пугающе натуралистичное стихотворение поэта Серебряного века Михаила Зенкевича «Посаженный на кол», которое, к счастью, никто пока не запрещал:

Два раза пел крикливый муэдзин

И медленно, как голова ребенка,

Все разрывая, лез осклизлый клин

И разрыхляла к сердцу путь воронка.



И, обернувшись к окнам падишаха,

Еще шепча невнятные слова,

Все ожидала буйного размаха

И свиста ятагана — голова.



Родители, которые ополчаются против просвещающих их детей воспитателей, одержимы двойными стандартами. Ведь при этом совершенно спокойно ребятишки смотрят ужасные американские мультики с обильно отрываемыми головами и затопленными нечистотами туалетами. А рассказать детям о русской истории и быте народов Севера теперь наказуемо. Увы, и в этом случае страдает, прежде всего, национальная идентичность…