Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву

23:34

Якутский шаман Александр Габышев, которого задержали силовики по пути в Москву, а позже признали невменяемым, с отрядом единомышленников планирует возобновить поход в столицу. Начнется движению на том месте, где ранее шаман был задержан – на границе Бурятии и Иркутской области.Об этом он рассказал в интервью изданию «Якутия.Инфо».

Габышев отметил, что его поход носит исключительно мирный характер – «ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется». Сам он придерживается миролюбивой веры, он учит людей не мстить, а прощать. Люди его слушаются, все простые люди за него, уверен он.

Комментируя обвинения в призывах к эстремизму, в невменяемости и попытки отправить его на принудительное лечение, шаман назвал «возвратом карательной медицины позднего СССР».

В марте 2019 года Габышев отправился в Москву «изгонять зло из Кремля». До столицы он планировал дойти к 2021 году. По дороге к нему присоединялись люди, некоторые из которых шли с ним на постоянной основе. Задержан шаман был в районе федеральной трассы «Байкал» во время ночевки.

Шаман был отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым. Адвокаты Габышева считают результаты экспертизы некорректными, потому что она была совмещена с допросом, а реальные результаты может показать только экспертиза, проведенная в стационаре.

Габышев находится под подпиской о невыезде.