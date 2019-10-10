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Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву

23:34 10.10.2019
Фото: Якутия.Инфо
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Якутский шаман Александр Габышев, которого задержали силовики по пути в Москву, а позже признали невменяемым, с отрядом единомышленников планирует возобновить поход в столицу. Начнется движению на том месте, где ранее шаман был задержан  – на границе Бурятии и Иркутской области.Об этом он рассказал в интервью изданию «Якутия.Инфо».

Габышев отметил, что его поход носит исключительно мирный характер – «ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется». Сам он придерживается миролюбивой веры, он учит людей не мстить, а прощать. Люди его слушаются, все простые люди за него, уверен он.

Комментируя обвинения в призывах к эстремизму, в невменяемости и попытки отправить его на принудительное лечение, шаман назвал «возвратом карательной медицины позднего СССР».

В марте 2019 года Габышев отправился в Москву «изгонять зло из Кремля». До столицы он планировал дойти к 2021 году. По дороге к нему присоединялись люди, некоторые из которых шли с ним на постоянной основе. Задержан шаман был в районе федеральной трассы «Байкал» во время ночевки.

Шаман был отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым. Адвокаты Габышева считают  результаты экспертизы некорректными, потому что она была совмещена с допросом, а реальные результаты может показать только экспертиза, проведенная в стационаре.

Габышев находится под подпиской о невыезде.

Темы: Якутия
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Комментарии читателей
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11.10.2019, 09:00
Гость: Держиморда

Свободу Шаману!!!
Чиннгис-хан значит . Как раз до Атлантики )))))))))) Их же выдумки - некоторых бащшен Кремля.
Просто не даст этим деньги разворовывать...
11.10.2019, 08:52
Гость: Макар

//..чиновники не хотят и не умеют работать со своим народом,..//
Зачем ум морщить? Им и так неплохо живется...
11.10.2019, 08:34
Гость: Пожелаем успеха прозревшему!

Народ проморгал, а якутский шаман
Увидел, что рулит страною шайтан...
Изгнать если нечисть сумеет бедняга,
То разве не всем россиянам во благо?
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