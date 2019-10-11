Почему не сбылся прогноз Менделеева о 600 млн россиян

По подсчетам великого русского ученого, в середине XX века в России должно было проживать около 300 млн человек, а к началу XXI века — около 600 млн



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Когда говорят о великом русском ученом Дмитрии Менделееве (1834-1907), то обычно вспоминают его открытие мирового значения: периодический закон химических элементов. Однако Дмитрий Иванович был не только гениальным химиком, но и одним из крупнейших демографов нашей страны того времени. Кроме того, ученый прекрасно владел математическим аппаратом и обладал очень широким спектром знаний во многих других областях.

Так вот, в одной из своих работ начала XX века он дал прогноз численности населения Российской империи на много лет вперед. Согласно подсчетам Менделеева, в 1950 году в стране должно было проживать 282,7 млн человек, а в 2000 году – 594,3 млн человек.

Столь колоссальные цифры сейчас вызывают скептицизм у многих людей. Порой, можно услышать мнение, что «не стоило химику влезать в демографию»: мол, занимался бы своим делом и не опозорился бы. Да, предсказание Менделеева не сбылось. Мало того, расхождение его цифр с реальностью оказалось столь значительным, что этот прогноз иногда приводят в качестве иллюстрации тезиса, что и великие не застрахованы от нелепых ошибок.

Однако Дмитрий Иванович сделал прогноз не только для России, но и для США. Он считал, что в Америке примерно к середине XX века население достигнет почти 180 млн человек. Интересно, что вот этот прогноз сбылся с высокой точностью, поскольку в 1959 году в США проживало 179 млн человек. В Соединенных Штатах не было войн и революций, которые обрушились на Россию в первой половине XX века, и, может быть, этим в том числе объясняется «ошибка» Менделеева в случае с российским населением.

То есть, по сути демографических тенденций он был прав, но, конечно же, не мог знать ни о двух мировых войнах, ни о страшной Гражданской войне, голоде, репрессиях, постсоветской разрухе и тому подобных событиях, случившихся уже после его смерти.

Давайте разберемся, на чем основывалась демографическая модель Менделеева, и для этого проанализируем его прогноз на 1950 год, ведь уже он оказался неверен. Для своего расчета Дмитрий Иванович использовал данные переписи 1897 года, когда по всей России проживало 128,2 млн человек. Далее, он принял годовой прирост населения равным 15 человек на 1000 жителей (1,5% в год) и продлил в будущее эту тенденцию.

Сегодняшние оппоненты Менделеева утверждают, что он для своих расчетов взял демографические показатели преимущественно крестьянской страны, а поскольку урбанизация ведет к снижению рождаемости, то и прирост окажется меньше. То есть нельзя продлевать тенденцию, положив прирост равным 1,5% в год.

Однако прирост населения в СССР в 1950 году составил 17 человек на 1000 жителей, то есть был не меньше, а даже больше значения, взятого Менделеевым, хотя уровень урбанизации 1950 года был выше, чем в начале XX века. Интересно, что к 1960 году прирост достиг уровня в 17,8 человека на 1000 жителей. Таким образом, «урбанистический» контраргумент никак не опровергает подсчеты Менделеева. Более того, выясняется, что ученый исходил даже из заниженного, а не завышенного прироста.

Поскольку мы выяснили, что модель Менделеева была правильной, а свою «поправку» внес не естественный ход событий, а войны и другие катастрофы, то мы можем примерно оценить и демографический урон от трагедий, с которыми столкнулась наша страна. В этом нам поможет перепись населения СССР 1959 года.

Но для начала отметим, что СССР – это не Российская империя, и поэтому при расчетах потребуется сделать коррекцию. Если использовать метод расчетов Менделеева, то к 1959 году в Российской империи (без польских и финских земель) должно было проживать 292,5 млн человек. А население СССР по переписи 1959 года составило 208,8 млн человек. То есть демографический провал составил 83,7 млн человек.

Между тем, в СССР входили такие регионы, которых не было в Российской империи. Из этого следует, что масштаб демографической катастрофы превысит и без того огромную цифру 83,7 млн человек.

Мы отталкивались от показателей 1959 года и уже получили нехватку в несколько десятков миллионов человек. Но ведь и у них в свою очередь могли родиться дети, а сейчас и внуки, так что если принять этот факт во внимание, то размер демографической катастрофы достигнет совершенно гигантских показателей.

Для того чтобы дать более-менее точные цифры потерь не на 1959 год, а на сегодняшний день, недостаточно использовать модель Менделеева, а потребуется полномасштабное научное исследование. Однако уже полученные цифры говорят о настоящей демографической катастрофе, случившейся в нашей стране.

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