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В правительстве Иркутской области объяснили повышение зарплаты губернатора

13:55 13.10.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Повышение зарплат губернатора Иркутской области и госслужащих на 20% стало возможным благодаря росту доходной части бюджета региона. За с 2015 по 2019 год она увеличилась на 88%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы правительства региона Павла Добродеева.

"Доходная часть бюджета у нас выросла на 88% за четыре года, с 2015 по 2019 год, мы об этом уже неоднократно говорили. Зарплату госслужащим не повышали с 2012 года. Во многом благодаря этому увеличению доходной части удалось повысить заработную плату. Притом, что заработную плату повысят не только в исполнительной власти", - сказал Добродеев.

По его словам, общая сумма доходов региона в 2019 году составит около 196,4 млрд рублей. Павел Добродеев отметил, что увеличение доходов главы Иркутской области даст возможность увеличить зарплаты сотрудникам бюджетных организаций. В том числе тем, кто работал в зоне паводков.

Законопроект об увеличении оклада иркутского губернатора внесен в Законодательное собрание. В соответствии с ним оклад главы региона предлагается повысить до 27 167 рублей с 1 октября 2019 года. Также будут увеличены оклады лиц, замещающих областные государственные должности - это 74 человека.

Дополнительные расходы областного бюджета в четвертом квартале 2019 года составят 32 млн рублей, в 2020 году - около 128 млн рублей. 

Левченко, избранный губернатором Иркутской области от КПРФ, возглавляет регион с 2015 года. В 2018 году его доход увеличился почти на 602 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом и составил более 5,5 млн рублей.

Темы: Иркутская область, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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13.10.2019, 16:50
Гость: Кот Мурр

А почему ни где НЕТ не слова о подарочке самому себе на день рождения нашего славного Падишаха-императора и своим верным чиновникам?
.
Ведь ВСЕМ поднял зарплаты!
Порадуемся за них ,"на макарошки" им хватит теперича.
А мы уж как нибудь перебьёмся "пенсобаками".
Нам денег нет,держаться не за что,одно хорошее настроение осталось и то пока смотришь "Первый ..анал".
13.10.2019, 16:47
Гость: Кот Мурр

СОГЛАСЕН!
.
"Удивительна" избирательность кремлёвской пропаганды!
Там вижу,а там нет.
13.10.2019, 16:43
Гость: ну так

после потопов и пожаров остается только зарплаты поднимать. А куда же этот профицитный бюджет девать, если не себе любимым?
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