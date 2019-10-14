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Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

11:14 14.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Судья Конституционного суда Константин Арановский подверг критике современную организацию системы высшего образования, пишет "КоммерсантЪ".

Издание обратило внимание на комментарий судьи к решению Конституционного суда по жалобе на отказ в статусе безработного.

По мнению Арановского, современная система образования не позволяет рассчитывать на стабильное качество "образовательного продукта". Он отметил, что реформа образования продолжается уже тридцать лет, однако результаты оной очень спорны. Так он обратил внимание на внедрение болонской системы, которое не все считают полезным, так как оно не сказалось ни на качестве образования, ни на признании российских дипломов за рубежом.

Арановский считает, что те финансовые потоки, которые были направлены за все эти годы на "улучшения", можно было бы с гораздо большим выхлопом "израсходовать во благо науке и на достойную оплату преподавательского труда".

Эксперт издания, вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов согласился с мнением Арановского, отметив, что "качество знаний у российских студентов постоянно снижается", а потому диплом "не дает уверенности в том, что выпускник получил необходимую квалификацию". 

Темы: Высшее образование в России
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Комментарии читателей
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14.10.2019, 15:38
Гость: Mr Bean

Пора бы уже российским правителям в образовании успокоится. Дипломы, полученные в СССР никогда не признавались на Западе (кроме может быть диплом МИФИ и МВТУ имюБаумана) раньше, и уж точно не будут признаваться впредь. Это великая дурь подстраивать систему образования России к Западным стандартам. Ее на западе никогда не признают, пусть хоть российские руководители из штанов выпрыгнут. Российские специалисты на Западе никому не нужны. Там конкурентов не любят.
14.10.2019, 15:19
Гость: Рудольф

Спохватились! Да пока там будут рулить "чикагские мальчик" /определение самого Эд. Днепрова/ возглавляемые богоэнтузиасткой /Невзоров/, ни о каком образовании и речи не может быть.
14.10.2019, 15:12
Гость: Шило

Огромная роль в развитии нашей медицыны и образовании,это большая заслуга нашей либерально - Толлерантной паритии ЕР!!!. Огромными шагами она ведет нас к победе!!! Слава ЕР, заботливой матери, нашего образования и медицины!!!! Ну там,ещё чего то.
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