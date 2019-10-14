Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

11:14

Судья Конституционного суда Константин Арановский подверг критике современную организацию системы высшего образования, пишет "КоммерсантЪ".

Издание обратило внимание на комментарий судьи к решению Конституционного суда по жалобе на отказ в статусе безработного.

По мнению Арановского, современная система образования не позволяет рассчитывать на стабильное качество "образовательного продукта". Он отметил, что реформа образования продолжается уже тридцать лет, однако результаты оной очень спорны. Так он обратил внимание на внедрение болонской системы, которое не все считают полезным, так как оно не сказалось ни на качестве образования, ни на признании российских дипломов за рубежом.

Арановский считает, что те финансовые потоки, которые были направлены за все эти годы на "улучшения", можно было бы с гораздо большим выхлопом "израсходовать во благо науке и на достойную оплату преподавательского труда".

Эксперт издания, вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов согласился с мнением Арановского, отметив, что "качество знаний у российских студентов постоянно снижается", а потому диплом "не дает уверенности в том, что выпускник получил необходимую квалификацию".