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Саратовским школьниками запретят отклоняться от маршрута по пути в школу

16:58 15.10.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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На совещании по проблеме безопасности детей в саратовской мэрии председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая заявила, что для каждого ребенка будет разработан индивидуальный маршрут от дома до школы и обратно. При этом ребенку запрещаться отклоняться от маршрута.

По ее словам, если ребенок отклонится от указанного маршрута, то родители должны будут объяснить это. Например, если по дорогу в школу ребенок захочет зайти в магазин, погулять с друзьями или навестить бабушку, то родителям необходимо будет письменно уведомить об этом школу.

Андрей Чепурной, начальник управления МВД РФ по Саратову, также заявил, что полиция намерена серьезно заняться гаражными кооперативами, в которых довольно часто происходят кражи и осуществляется незаконная торговля, в том числе и алкоголем, сообщает «Коммерсант».

Напомним, 9 октября текущего года по дороге в школу в Саратове пропала 9-летняя девочка, тело которой было найдено среди гаражей, через которые она шла.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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15.10.2019, 23:55
Гость: ABCD

о как демократичненько! Скоро детям и ЧИПы под кожу загонят под предлогом безопасности, потом ошейники и поводки, и специальная одежда с полосками. А потом для всех комендантский час итд...
Почему???? При "тоталитарном СССР" вокруг школ иногда не было заборов, вход был всегда открыт, а сейчас и забор и камеры и охранники? И всё равно дети гибнут!
На днях нужно было зайти в свою бывшую школу где учился от 1977г до 1984, ан нет! Что бы пройти в школу нужно получить ПРОПУСК! у директора школы, но фишка в том, что директор школы сидит там, куда без пропуска не зайти!
15.10.2019, 23:34
Гость: Путник

Дурдом!!
15.10.2019, 22:46
Гость: ИиП

Дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих.
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