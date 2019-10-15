Саратовским школьниками запретят отклоняться от маршрута по пути в школу

16:58

На совещании по проблеме безопасности детей в саратовской мэрии председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая заявила, что для каждого ребенка будет разработан индивидуальный маршрут от дома до школы и обратно. При этом ребенку запрещаться отклоняться от маршрута.

По ее словам, если ребенок отклонится от указанного маршрута, то родители должны будут объяснить это. Например, если по дорогу в школу ребенок захочет зайти в магазин, погулять с друзьями или навестить бабушку, то родителям необходимо будет письменно уведомить об этом школу.

Андрей Чепурной, начальник управления МВД РФ по Саратову, также заявил, что полиция намерена серьезно заняться гаражными кооперативами, в которых довольно часто происходят кражи и осуществляется незаконная торговля, в том числе и алкоголем, сообщает «Коммерсант».

Напомним, 9 октября текущего года по дороге в школу в Саратове пропала 9-летняя девочка, тело которой было найдено среди гаражей, через которые она шла.