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В Саратове найдено тело пропавшей девятилетней девочки

08:39 11.10.2019

Тело девятилетней Лизы Киселевой которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщает ТАСС со сылкой на зампредседателя правительства региона Романа Бусаргина.

Лиза Киселева. Фото с сайта kp.ru

Ранее поисковый отряд "Лиза Алерт" в Саратове сообщил, что поиски пропавшей девочки прекращены. Это произошло после того, как в местных СМИ появилась информация, что школьницу нашли мертвой.  Лизу искали несколько тысяч человек.

Около часа ночи появилась информация о том, что задержан подозреваемый в ее убийстве. По не подтвержденным СКР и МВД данным, это 35-летний житель Саратова Михаил Туватин. 

Михаил Туватин. Фото из соцсети

После появления этой информации в гаражном массиве в Кировском районе города, где было найдено тело девочки, начали собираться люди. Среди них были волонтеры, которые занимались поисками, и обычные горожане. Местные жители хотели устроить самосуд над предполагаемым преступником. Был обнаружен вскрытый и опечатанный гараж, где, как предполагалось правоохранители нашли тело девочки. Приехавший автомобиль полиции толпа пыталась атаковать, поскольку предположили, что в ней находится задержанный убийца, пишет КП. Правоохранители применила спецсредства, в том числе слезоточивый газ, чтобы не допустить расправы над задержанным.

В Саратове усилен режим работы полиции. Местные жители собрались возле здания ОВД и требуют выдать им для самосуда Михаила Туватина, признавшегося в убийстве  Лизы. К отделу полиции Кировского района города стянули дополнительные силы от соседних отделов.

Темы: Саратов, Происшествия
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Комментарии читателей
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11.10.2019, 14:54
Гость: Евсею

Не надо людям руки марать такой мразью.
11.10.2019, 14:16
Гость: личный опыт

зачем такой ажиотаж. Судить, приговорить к смертной казни. Сковать руки и ноги наручниками и отдать родственникам девочки.
Потом врач зафиксирует смерть. Только так. Иначе этих извергов не победить.
11.10.2019, 13:25
Гость: ТТ

Таких уродов и надо отдавать на суд толпы, уверен что такая мера сильно сократит подобные преступления
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