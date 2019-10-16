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Личный состав МВД сократился до минимума из-за пенсионной реформы

16:21 16.10.2019
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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За последние семь лет личный состав российского МВД сократился до минимума. Об этом сообщил РБК со ссылкой на материалы МВД и Счетной палаты РФ.

В прошлом году укомплектованность сотрудниками в ведомстве составила 92,6% — это наименьшее число за весь период действия госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в рамках которой министерство ведет подобную статистику.

В Счетной палате отметили в своем заключении на программу, что полицейские начали массово увольняться по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. По информации ведомства, увольнения были вызваны опасениями, что пенсионный возраст для сотрудников МВД будет повышен.

Российские власти объявили о повышении пенсионного возраста в России в июне 2018 года, однако полицейских реформа не коснулась. Глава Минфина РФ Антон Силуанов, занимавший на тот момент пост вице-премьера, в 2017 году говорил, что правительство обсуждает и изменение стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Темы: Правоохранительные органы в России, Пенсионная реформа в России, МВД России
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Комментарии читателей
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16.10.2019, 21:22
Гость: Ты так жалуешься, или завидуешь?

У тебя отпуск 24 рабочих дня, а в полиции 30 календарных дней. Если силен в арифметике посчитай, у кого больше.
16.10.2019, 21:15
Гость: Есть и обратная сторона медали.

Если все так клёво в полиции, то почему тебя там нет?
16.10.2019, 20:54
Гость: Татьяна Алексеевна

Напомнить тебе про Магомеда Нурбагандова? Есть и ещё тысячи погибших от ножей и пуль преступников.
Какая же ты ..... , после этого.
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