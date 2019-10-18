Замглавы Генштаба ВС России предъявлено обвинение в крупном мошенничестве

13:02

Генерал-полковнику Халилу Арсланову, заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, предъявлено обвинение в мошенничестве. Сам подозреваемый своей вины не признает.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. При этом отмечается, что информации из официальных источников по этому поводу нет.

По данным телеканала РЕН ТВ, Арсланова обвиняют в соучастии в хищении более 2 миллиардов рублей, осуществленном при госзакупках.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил. По информации издания, с него была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. По данном делу также был арестован Павел Кутахов, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник.

«Коммерсант» пишет, что расследование является результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключили экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов и его подчиненные (предполагаемые подельники) Дмитрий Семилетов и Олег Савицкий, а также гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина.

Они были арестованы в декабре 2017 года и обвинены в хищении около 500 миллионов рублей в ходе госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью. Позднее в деле также появилось еще несколько эпизодов, а предполагаемый ущерб составил почти 1 млрд рублей.

Следователи считают, что в период с 2013 по 2015 год вместо дорогих российских аппаратов заказчику поставлялись дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Еще одним обвиняемым в рамках этого дела стал бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин (выступал от имени заказчика со стороны военного ведомства).