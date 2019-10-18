]]> ]]>
Главная В России Новости

Минприроды предложило запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы

14:41 18.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило запретить смешивать использованные батарейки и аккумуляторы с другим мусором. Об этом говорится в проекте приказа ведомства. В ведомстве уточнили РБК, что речь идет об утилизации в мусоропроводы и мусорные баки.

Согласно тексту документа, батарейки и аккумуляторы «подлежат накоплению отдельно от других отходов», в частности — отдельно от твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, авторы документа предлагают запретить хранение неповрежденных батареек вместе с поврежденными и сжигать их. За их сбор должны будут отвечать компании-операторы по вывозу отходов с лицензией на обращение с отходами I-IV класса опасности.

Ведомство предлагает сдавать батарейки в контейнеры, установленные в магазинах, торгующих ими, а также операторам на переработку.

«Контроль за выбросом использованных батареек в мусоропроводы и мусорные баки гражданами и юрлицами, а также привлечение их к административной ответственности за это представляется сложной задачей. Мы понимаем, что необходимо доказать факт совершения административного правонарушения конкретным лицом в каждом конкретном случае. Проблему целесообразно решать путем повышения уровня экологического сознания граждан», — пояснила РБК глава пресс-службы Минприроды Наталья Хлопунова.

Что будет грозить за выброшенные батарейки, в министерстве не уточнили. КоАП предусматривает штрафы в одну-две тысячи рублей для граждан и от 30 до 50 тысяч рублей для юрлиц за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.10.2019, 00:09
Гость: Гость

Очередной замаскированный рэкет. По всей Москве можно найти лишь десяток организаций, которые эти батарейки принимают - и то большинство это делает в рекламных целях, и, вполне возможно, потом эти собранные батарейки отправляются на ту же помойку. Это как с раздельным сбором мусора: контейнеров для него нет, вывозят мусор универсальные машины, которые сваливают все в одну кучу, но виноваты, конечно, граждане.
18.10.2019, 21:52
Гость: Ха!

Я буду одним из поржавших. Причём с великим удовольствием!
18.10.2019, 21:28
Гость: Макар

Может, сразу денег перевести им на счёт? Зачем ждать, собирать коробку, обременять их лишними заботами? Просто дай им сразу денег...
Уровень культуры и человечности здесь никаким боком. О культуре и человечности поговори с правящим классом. Там этого очень много...
Все комментарии (33)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.