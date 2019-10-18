Минприроды предложило запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы

14:41

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило запретить смешивать использованные батарейки и аккумуляторы с другим мусором. Об этом говорится в проекте приказа ведомства. В ведомстве уточнили РБК, что речь идет об утилизации в мусоропроводы и мусорные баки.

Согласно тексту документа, батарейки и аккумуляторы «подлежат накоплению отдельно от других отходов», в частности — отдельно от твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, авторы документа предлагают запретить хранение неповрежденных батареек вместе с поврежденными и сжигать их. За их сбор должны будут отвечать компании-операторы по вывозу отходов с лицензией на обращение с отходами I-IV класса опасности.

Ведомство предлагает сдавать батарейки в контейнеры, установленные в магазинах, торгующих ими, а также операторам на переработку.

«Контроль за выбросом использованных батареек в мусоропроводы и мусорные баки гражданами и юрлицами, а также привлечение их к административной ответственности за это представляется сложной задачей. Мы понимаем, что необходимо доказать факт совершения административного правонарушения конкретным лицом в каждом конкретном случае. Проблему целесообразно решать путем повышения уровня экологического сознания граждан», — пояснила РБК глава пресс-службы Минприроды Наталья Хлопунова.

Что будет грозить за выброшенные батарейки, в министерстве не уточнили. КоАП предусматривает штрафы в одну-две тысячи рублей для граждан и от 30 до 50 тысяч рублей для юрлиц за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов.