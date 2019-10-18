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В Москве за взятку задержали руководство полиции ОВД «Дорогомилово»

11:01 18.10.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Главу столичного отдела МВД России по району Дорогомилово, а также его заместителя, начальника отдела уголовного розыска, задержали по подозрению в коррупции. По информации «Интерфакса», их взяли с поличным при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей.

По предварительным данным МВД, эти средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей.

Имена задержанных не раскрываются. Материалы в отношении них переданы в следственные органы.

Согласно сайту МВД, отдел полиции «Дорогомилово» возглавляет полковник Мераб Давитадзе.

«Руководством столичного Главка назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сказали в пресс-центре МВД.

Темы: Борьба с коррупцией в России, МВД России
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Комментарии читателей
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18.10.2019, 21:17
Гость: контре....

Не пей много чаю,у чекистов только трофейные авто были! У нынешний "конторских" с "выпуска" уже "гелики".Проверять НЕКОМУ!
18.10.2019, 19:00
Гость: Виктор из Дмитрова

Скажите. а нормальные менты еще есть?
18.10.2019, 18:55
Гость: и куда дальше

Зато борьба с фондом коррупции, за чужие деньги нам дают возможность сохранить свои, госсредства. Режим гнилой, начиная с головы.
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