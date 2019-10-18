В Москве за взятку задержали руководство полиции ОВД «Дорогомилово»

11:01

Главу столичного отдела МВД России по району Дорогомилово, а также его заместителя, начальника отдела уголовного розыска, задержали по подозрению в коррупции. По информации «Интерфакса», их взяли с поличным при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей.

По предварительным данным МВД, эти средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей.

Имена задержанных не раскрываются. Материалы в отношении них переданы в следственные органы.

Согласно сайту МВД, отдел полиции «Дорогомилово» возглавляет полковник Мераб Давитадзе.

«Руководством столичного Главка назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сказали в пресс-центре МВД.