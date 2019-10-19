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При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек

11:26 19.10.2019
Фото: МЧС России
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При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В субботу около 02:00 по московскому времени в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

Следователи рассматривают версию прорыва ещё одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать Причиной прорыва в артели в районе населенного пункта Щетинкино, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольгу Шаманскую.

"Есть версия, что это не единственная дамба - выше по реке прорвало ещё дамбу, что стало толчком для прорыва дамбы, от которой пострадали люди", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Ростехнадзор назвал  дамбу золотодобывающей артели под Красноярском нелегальной, она не не была зарегистрирована. Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин также сообщил журналистам, что надзорные службы не знали о существовании разрушенной дамбы.

Темы: Краснодарский край, Происшествия
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Комментарии читателей
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19.10.2019, 16:32
Гость: Иван

До каких пор это будет продолжаться,под носом у руководства края,работает ЗОЛОТО ДОБЫВАЮЩАЯ АРТЕЛЬ,но никто!Не знает ,что они самовольно построили дамбы и в это мы должны поверить.Губернатор края по публикациям СМИ и так запомнился, как неадекватные руководитель,поэтому господин Медведев,примите меры наконец то,и заставте своих подчиненных работать на местах.Снимите с себя и с них розовые очки,а эти бездельники"не знающие"должны ответить за гибель людей по полной программе
19.10.2019, 16:04
Гость: Уход от ответственности, типа, а мы не знали....

Не зарегистрирована? Её, что ветром надуло или мужики лопатами соорудили. Кто то же её построил для защиты от затоплений? Кто то же за ее возведение деньги получил? Кто то же её принимал в эксплуатацию?
В этом случае надо проверить расходные финансовые документы, выделялись ли деньги, на поддержание в рабочем состоянии этой не зарегистрированной дамбы. Кто и когда ее построил?
Почему защитное сооружение оказалось не зарегистрированным?
19.10.2019, 15:53
Гость: Странный подход.

Сегодня даже отдельно стоящий сартир на частной даче зарегистрирован, а важное защитное сооружение почему то нет?
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