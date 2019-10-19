11:26

При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В субботу около 02:00 по московскому времени в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

Следователи рассматривают версию прорыва ещё одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать Причиной прорыва в артели в районе населенного пункта Щетинкино, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольгу Шаманскую.

"Есть версия, что это не единственная дамба - выше по реке прорвало ещё дамбу, что стало толчком для прорыва дамбы, от которой пострадали люди", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Ростехнадзор назвал дамбу золотодобывающей артели под Красноярском нелегальной, она не не была зарегистрирована. Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин также сообщил журналистам, что надзорные службы не знали о существовании разрушенной дамбы.