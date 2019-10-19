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Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

19:20 19.10.2019

МЧС России опубликовало видео с последствиями прорыва дамбы в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края. На кадрах видно реку, залившую территорию поселка и рабочую технику.

В ночь на 19 октября в результате прорыва дамбы на золотодобывающей артели хлынувшая вода снесла временные общежития  рабочих. По данным МЧС, в результате ЧП погибло 15 человек, 6 пропали без вести. 

Прорыв дамбы на данный момент не угрожает другим населенным пунктам, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на   главу правительства Красноярского края Юрия Лапшина.

Он уточнил планы по эвакуации людей с места прорыва дамбы. "Об эвакуации из поселков речи не было, речь шла о том, чтобы эвакуировать пострадавших, и мы это сделали - эвакуировали людей, которые нуждаются в специализированной помощи", - сказал Лапшин.

21 октября объявлено в Красноярском крае  днем траура по погибшим в результате ЧП.

Темы: Красноярский край, Происшествия
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Комментарии читателей
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19.10.2019, 20:37
Гость: Но кони — всё скачут и скачут.

А избы — горят и горят.
19.10.2019, 19:32
Гость: гнус

Ну ничего удивительного, опять же, в этой трагедии,к сожалению!"Кормчий"не видит "под носом"Кремля бандюков и жулье в "отстойниках","гребцы" не знают ситуацию на вверенной территории("неучтенная дамба"),все по "путинизму":"пускай выгорает само".Все продолжится при нынешних "гребцах" и "рулевом".Ожидаем "неучтенного"......
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