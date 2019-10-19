Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

19:20

МЧС России опубликовало видео с последствиями прорыва дамбы в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края. На кадрах видно реку, залившую территорию поселка и рабочую технику.

В ночь на 19 октября в результате прорыва дамбы на золотодобывающей артели хлынувшая вода снесла временные общежития рабочих. По данным МЧС, в результате ЧП погибло 15 человек, 6 пропали без вести.

Прорыв дамбы на данный момент не угрожает другим населенным пунктам, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу правительства Красноярского края Юрия Лапшина.

Он уточнил планы по эвакуации людей с места прорыва дамбы. "Об эвакуации из поселков речи не было, речь шла о том, чтобы эвакуировать пострадавших, и мы это сделали - эвакуировали людей, которые нуждаются в специализированной помощи", - сказал Лапшин.

21 октября объявлено в Красноярском крае днем траура по погибшим в результате ЧП.