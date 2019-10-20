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СК назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае

10:50 20.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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СК считает нарушения при проведении золотодобывающих работ приоритетной версией причины прорыва дамбы в Красноярском крае. По делу о прорыве дамбы задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. Для проведения допроса они доставлены в Красноярск, где с ними сейчас работают следователи, сообщает ТАСС.

В офисе золотодобывающей организации проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация. 

В ночь на 19 октября в результате прорыва дамбы на золотодобывающей артели хлынувшая вода снесла временные общежития рабочих. В результате ЧП погибло 15 человек.

21 октября объявлено в Красноярском крае днем траура по погибшим в результате ЧП.

Темы: Краснодарский край, Происшествия, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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20.10.2019, 20:14
Гость: секретность

В офисе золотодобывающей организации проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация.
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У этой золотодобывающей организации есть название и ФИО ответственных собственников?Или их нужно долго разыскивать,как в московском аэропорту?
20.10.2019, 18:13
Гость: полухохол

"..назвал приоритетную версию..",клоуны во всех ведомствах "галерного",что сам,что опричники,только "версии" озвучивать способны.Безнадега,дорогие россияне,"дамб" в России, "неучтенных",от Кремля до самых до окраин....
20.10.2019, 16:07
Гость: Питон

В очередной трагедии виновата власть прежде всего. Потому что не контролировали работу данной артели, а только получали взятки. Кто хочет может реку перекрыть и дамбу поставить для своих нужд, а властям нет никакого дела до этого если им заплатили.
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