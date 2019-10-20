СК назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае

10:50

СК считает нарушения при проведении золотодобывающих работ приоритетной версией причины прорыва дамбы в Красноярском крае. По делу о прорыве дамбы задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. Для проведения допроса они доставлены в Красноярск, где с ними сейчас работают следователи, сообщает ТАСС.

В офисе золотодобывающей организации проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация.

В ночь на 19 октября в результате прорыва дамбы на золотодобывающей артели хлынувшая вода снесла временные общежития рабочих. В результате ЧП погибло 15 человек.

21 октября объявлено в Красноярском крае днем траура по погибшим в результате ЧП.