«Гражданские самолеты Сухого» с начала года продали всего один суперджет

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За три квартала 2019 года выручка компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая выпускает Sukhoi SuperJet 100, упала в 4,5 раза до 6,14 миллиарда рублей. В итоге чистый убыток вырос в 2,6 раза до 1,89 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность компании.

Производитель получил 2,1 миллиарда рублей за поставку самолетов. Такая сумма соответствует стоимости всего одного суперджета. Например, в период с января по сентябрь прошлого года компания получила за поставки самолетов 24,4 миллиарда рублей, это в 12 раз больше.

В пресс-службе ГСС пояснили, что ожидают основной объем поставок самолетов в четвертом квартале.

Эксперты и участники рынка, опрошенные изданием, назвали ряд причин падения уровня продаж: создание пула двигателей для суперджетов, затянувшиеся переговоры с «Аэрофлотом» о покупке самолетов, а также ожидаемое увеличение субсидий для покупателей российских лайнеров.

В августе СМИ писали, что мексиканская авиакомпания Interjet — крупнейший и последний зарубежный эксплуатант суперджетов — планирует продать все свои SSJ 100, пригодные для полетов. По информации Reuters, суперджеты заменят на Airbus A220.