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«Гражданские самолеты Сухого» с начала года продали всего один суперджет

10:37 22.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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За три квартала 2019 года выручка компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая выпускает Sukhoi SuperJet 100, упала в 4,5 раза до 6,14 миллиарда рублей. В итоге чистый убыток вырос в 2,6 раза до 1,89 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность компании.

Производитель получил 2,1 миллиарда рублей за поставку самолетов. Такая сумма соответствует стоимости всего одного суперджета. Например, в период с января по сентябрь прошлого года компания получила за поставки самолетов 24,4 миллиарда рублей, это в 12 раз больше.

В пресс-службе ГСС пояснили, что ожидают основной объем поставок самолетов в четвертом квартале.

Эксперты и участники рынка, опрошенные изданием, назвали ряд причин падения уровня продаж: создание пула двигателей для суперджетов, затянувшиеся переговоры с «Аэрофлотом» о покупке самолетов, а также ожидаемое увеличение субсидий для покупателей российских лайнеров.

В августе СМИ писали, что мексиканская авиакомпания Interjet — крупнейший и последний зарубежный эксплуатант суперджетов — планирует продать все свои SSJ 100, пригодные для полетов. По информации Reuters, суперджеты заменят на Airbus A220.

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, Авиация
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Комментарии читателей
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22.10.2019, 16:06
Гость: Иван Иваныч

Совершенно верно. Госкомпания консолидирует парк отечественных самолётов и собьёт цены на билеты.
И даже дотирование билетов выйдет дешевле покупки кучи А и Б. Более того, если бы ввели такой же закон как о тракторостроении( ЕМНИП 1232) , где помощь направлялась только производителям и покупателям отечественной техники . Остальным холодное отношение. То был бы сопоставимый результат.
22.10.2019, 15:58
Гость: Иван Иваныч

По поводу мексиканской авиакомпании. Они продают в связи с трудным финансовым положением и эйрбасы и суперджеты. А не одни суперджеты, как это преподносят инфонапёрсточники.
22.10.2019, 15:54
Гость: Иван Иваныч

В этом году взлетело порядка 18 суперджетов. Как это соотносится с тем что «продали один», учитывая что без контракта сейчас не строят. Новый, с законцовками закончил испытания. Короче, кому то суперджет мешает спать. Учитывая размерность, это лоббисты Бомбардье или эмбраера. Не всё гражданское авиастроение добили. На подходе МС 21, и рупь за сто возникнет аналогичная информационная компания. Враг народа-авиакомпании. Им удобно и откат получить и за долю малую топить своего производителя. Короче держу пари, что появятся статьи как плох мс21 на фоне б-737 и Арбузов. Все будет не так. Каждую посадку, каждый скрип в салоне будут во вселенском масштабе раздувать. Если мы прежде 5/6-ю колонну не изведём.
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