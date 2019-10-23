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Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

11:18 23.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах может стать распространенной практикой, считает газета «Ведомости».

Как пишет издание, первой «ласточкой» стало решение Верховного суда РФ, который не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, строившей одноименный порт в Ленинградской области.

Речь идет о документе, в котором бизнесмены раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией капитала. Однако именно этот документ стал поводом для обвинения Израйлита в выводе средств по подложным документам.

Действия ФСБ пыталась оспорить в Верховном суде защита бизнесмена, так как по закону об амнистии использовать сведения из этой декларации нельзя. Своим решением суд фактически разрешил использовать эти документы в качестве доказательств по уголовным делам.

Ранее о возникновении подобной ситуации предупредил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, подобная практика может затормозить процесс амнистии капиталов в России.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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23.10.2019, 15:19
Гость: ИиП

В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса. Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила:
"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем".
23.10.2019, 12:28
Гость: офицер

Для справки Усть-Луга запланирован как новый супер-крупнейший российский порт для торговли с Западом в обход стран Прибалтики. Одним словом стратегический обьект. Значит глава кампании должен быть проверенным надежным профессионалом из своих национальных кадров.
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Да так должно быть. На деле же мы видим эти должности раздаются непонятным конспирологическим персонажам, с непонятным гражданством. И похоже эта практика сегодня применяется ко всем учреждениям и стратегическим обьектам России. Получается главное правило, которое здесь применяется, чтобы назначенцы были не русскими. Не эта ли главная причина того, что сегодня все проблемы страны упираются в узколобую касту скрытых троцкистов-космополитов заполонивших все этажи государственной власти, главы корпораций и сырьевых кампаний. Не эта ли главная причина того что страна не развивается экономически, а постепенно превращается в сырьевую колонию Запада.
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Подобное мы уже проходили в СССР, когда назначенные на высокие должности троцкисты-космополиты расшатывали государство, создавали искусствееные дефициты, устраивали саботажи, препятствовали развитию страны, что очевидно и послужило экономическому разрушению страны и развалу СССР.
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