Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

11:18

Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах может стать распространенной практикой, считает газета «Ведомости».

Как пишет издание, первой «ласточкой» стало решение Верховного суда РФ, который не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, строившей одноименный порт в Ленинградской области.

Речь идет о документе, в котором бизнесмены раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией капитала. Однако именно этот документ стал поводом для обвинения Израйлита в выводе средств по подложным документам.

Действия ФСБ пыталась оспорить в Верховном суде защита бизнесмена, так как по закону об амнистии использовать сведения из этой декларации нельзя. Своим решением суд фактически разрешил использовать эти документы в качестве доказательств по уголовным делам.

Ранее о возникновении подобной ситуации предупредил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, подобная практика может затормозить процесс амнистии капиталов в России.