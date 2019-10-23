Миллиард в год на вытрезвители: оно того стоит?

Россия готовится к возрождению института вытрезвителей – нужны ли они нам сейчас?

Утро в вытрезвителе в фильме «100 грамм для храбрости». Кадр с сайта kino-teatr.ru

Медвытрезвители были ликвидированы в нашей стране ровно восемь лет назад. Сделано это было в рамках усиленно проводимой тогда реформы МВД, одним из результатов которой стало превращение милиции в полицию. Ликвидация вытрезвителей была проведена тогда «в рамках избавления МВД РФ от избыточных функций».

При этом, несмотря на закрытие медвытрезвителей, тогдашний глава МВД России Рашид Нургалиев не исключил в будущем воплощение своей давней идеи восстановить систему принудительного лечения граждан от алкоголизма и наркомании. В октябре 2011 года он заявлял о том, что инициирует принятие соответствующего закона. «По своим масштабам процесс алкоголизации и наркомании в нашей стране грозит перерасти в национальную катастрофу», - отметил тогда министр.

Теперь чаяния Нургалиева начинают сбываться. Двадцать второго октября комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в ходе заседания рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, дающий право регионам создавать медицинские вытрезвители. Параллельно в ряде регионов РФ уже запущен процесс создания специализированных муниципальных и региональных учреждений для помощи людям, пребывающим в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Если такой закон будет принят, то прогнозируется, что расходы медвытрезвителей по всей России составят приблизительно около 1 млрд рублей в год. Правда, создание вытрезвителей в современных условиях станет возможно в результате муниципально-частного партнерства. А в этом случае возможно взимание платы с клиентов.

Один из авторов законопроекта глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский озвучил статистику, согласно которой из 68 000 попавших к врачам за 2018 год пьяниц 75% в лечении не нуждались. «На вытрезвление 65 тыс. человек в 2018 году 21 вытрезвитель в 7 российских регионах потратил чуть более 120 млн рублей, то есть в среднем на одного человека приблизительно 1,8 тыс. рублей. Если заложить по 1,8 тыс. рублей на предполагаемые 75% нетрезвых лиц (те, кому не нужно лечение), то это и будет около 1 млрд рублей на всю страну», - пояснил Рязанский.

Приведенная статистика касается только тех регионов, где уже есть вытрезвители. Если законопроект примут, то каждый регион получит право создавать такие структуры. Впрочем, обязаловки в этом плане не будет. Да и Счетная палата проект пока не поддержала из-за неясности с бюджетом на следующий год.

Ситуация с потреблением алкоголя на душу населения в России является патовой, поэтому какие-то меры в этом направлении принимать необходимо. По числу летальных исходов от неумеренного употребления спиртного Россия вошла в тройку стран, лидирующих по уровню смертности из-за алкоголя. В РФ из-за злоупотребления спиртными напитками только в 2016 году умерли 43 тыс. женщин и 180 тыс. мужчин. Для сравнения, в США, где численность населения в два раза выше российской, от спиртного скончались в два раза меньше.

По уровню употребления алкоголя Россия занимает четвертое место в мире. На душу населения у нас приходится 15 литров чистого спирта в год, тогда как безопасная доза в два раза меньше. Официально зарегистрированных российских алкоголиков у нас 2 миллиона, но на деле, по оценкам экспертов, эта цифра должна быть раз в пять выше.

Первый в России вытрезвитель, который носил трогательное название «Приют для опьяневших», открылся в Туле 7 ноября 1902 года. Главной целью приюта было спасение замерзающих под забором тульских оружейников («дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы чинами полиции или иным способом на улицах г. Тулы в тяжёлом и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской помощи»).

Первый советский вытрезвитель был открыт в Ленинграде на ул. Марата (дом № 79) 14 ноября 1931 года. В СССР попадания в вытрезвители считались действенной мерой воздействия на пьяниц – преимущественно психологической. Эти случаи подвергались огласке на работе «клиентов» этих заведений, и коллеги прорабатывали их – вплоть до увольнения. В антиалкогольном фильме 1975 года «100 грамм для храбрости» герой Борислава Брондукова, проснувшись утром в «трезвяке», укоризненно говорит своему товарищу: «А теперь общественность меня будет прорабатывать – имя трепать!»

В лихие 90-е вытрезвители нередко оказывались средством для выколачивания денег. Знакомые автора эти строк рассказывали, как, напившись пива, гуляли по улицам города с курицей гриль в руках. Когда до дома оставались считанные метры, милиционеры забрали их в вытрезвитель, несмотря на культурные просьбы тихо-мирно разойтись. Жареную курицу наутро законным владельцам так и не вернули…

В наше корыстное время такие прецеденты могут повториться в еще более широких масштабах. Тем более если за пребывание в этом заведении платить будет клиент.