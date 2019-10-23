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СК возбудил уголовное дело об убийстве бизнесмена в подмосковном СИЗО

19:42 23.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве предпринимателя Виктора Лотыша в СИЗО‐11 в Ногинске. Его обнаружили мертвым в камере 13 сентября.

Об этом говорится в ответе и.о. главы управления собственной безопасности ФСИН Евгения Саргина на соответствующее обращение.основателя сообщества правозащитников Gulagu.net Владимира Осечкина. Документ опубликован на его странице в Facebook.

13 сентября в камере было обнаружено тело Виктора Лотыша со "значительными телесными повреждениями". В Gulagu.net считают, что убийство было заказным и произошло под контролем оперативников. 

Как следует из материалов Gulagu.net, Виктор Лотыш был гендиректором "НьюЛинк" и индивидуальным предпринимателем, он занимался подготовкой недвижимости к продаже, пишет "Коммерсант".

По какому делу был арестован бизнесмен, не уточняется.

Темы: Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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23.10.2019, 22:45
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