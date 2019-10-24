ЦАР вернулась на путь развития под руководством Туадера

18:12

В ходе проведения саммита «Россия - Африка» в Сочи Владимир Путин встретился с Президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой

На закрытых переговорах политики обсудили ситуацию в Африке, а также дальнейшее сотрудничество стран.



Фото с сайта kremlin.ru

О результатах диалога рассказало Федеральное агентство новостей.

Самым волнующим вопросом в переговорах стало оружейное эмбарго, наложенное на ЦАР в 2013 году. Туадера попросил российского президента снять санкции, поскольку с момента их принятия в ЦАР появилось постоянное законное правительство.

«Мы просим снять эмбарго, которое действует против легитимных властей», - заявил африканский президент на встрече.

Кроме того, Туадера попросил российское правительство о продолжении сотрудничества в подготовке военных специалистов и поставок оружия в республику. Москва уже занималась подобной подготовкой в 2005 году. Представитель ЦАР отметил высокий вклад российских военных в подготовку жандармов и офицеров для армии.

Также лидеры двух стран обсудили расследование убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Фостен-Арканж Туадера заверил Путина, что расследование продолжается, и виновные обязательно будут найдены.

«Обе стороны остались довольны взаимодействием между правоохранительными органами в ходе расследования», - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин, в свою очередь, пообещал продолжить оказывать содействие ЦАР в стабилизации ситуации внутри республики. Российский лидер особенно отметил важность взаимовыгодных торгово-экономических и гуманитарных связей. Центральноафриканская республика была названа «перспективным партнером России на африканском континенте».

Кроме того, президент России предложил главе ЦАР выдвинуть идеи совместных проектов для дальнейшей реализации перспективных торгово-экономических отношений. Член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев подчеркивает, что несмотря на то, что в ЦАР все еще есть проблемы с безопасностью, обстановка в стране улучшается очень быстро - курс вооруженного противостояния сменился конструктивным диалогом, а между вооруженными группировками даже появились «правила общения». К заслугам Туадеры эксперт относит развитие экономики и диалог с другими странами.

«ЦАР стала больше позиционировать себя как субъект международного права, с которым можно договариваться и решать какие-то вопросы», - резюмировал Перенджиев.

Напомним, что в саммите «Россия – Африка» приняли участие 54 государства с африканского континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.