Россия перебросит в Сирию дополнительные силы

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В Сирию в начале ноября будут переброшены 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники. Об этом сообщил РИА Новости источник в Минобороны.

«Через неделю в Сирию будет переброшено два батальона военной полиции», — сказал собеседник агентства.

Российские военные полицейские вместе с сирийскими пограничниками будут патрулировать территорию курдской автономии у турецкой границы. Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах президентов РФ и Турции, состоявшихся 22 октября в Сочи.

23 октября представитель командования российской группировки войск в Сирии Игорь Серицкий сообщил, что военная полиция начала патрулирование территорий на северо-востоке страны.

Тогда же глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская военная полиция и сирийские пограничники гарантируют безопасность мирного населения в 30-километровой зоне вдоль сирийско-турецкой границы, а потому мирным жителям, которые находятся на этой территории, нет необходимости покидать свои дома.

После переговоров Турция объявила о приостановке наступления вглубь Сирии. Все уже занятые в ходе операции территории остаются под контролем турецких военных.