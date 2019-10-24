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Россия перебросит в Сирию дополнительные силы

16:40 24.10.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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В Сирию в начале ноября будут переброшены 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники. Об этом сообщил РИА Новости источник в Минобороны.

«Через неделю в Сирию будет переброшено два батальона военной полиции», — сказал собеседник агентства.

Российские военные полицейские вместе с сирийскими пограничниками будут патрулировать территорию курдской автономии у турецкой границы. Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах президентов РФ и Турции, состоявшихся 22 октября в Сочи.

23 октября представитель командования российской группировки войск в Сирии Игорь Серицкий сообщил, что военная полиция начала патрулирование территорий на северо-востоке страны.

Тогда же глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская военная полиция и сирийские пограничники гарантируют безопасность мирного населения в 30-километровой зоне вдоль сирийско-турецкой границы, а потому мирным жителям, которые находятся на этой территории, нет необходимости покидать свои дома.

После переговоров Турция объявила о приостановке наступления вглубь Сирии. Все уже занятые в ходе операции территории остаются под контролем турецких военных.

Темы: Россия, Сирия, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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25.10.2019, 00:27
Гость: Алексей

Да пусть себе Кадыровцы доказывают лояльность стране. Может это план такой. До Афганистана пока далеко.
24.10.2019, 21:17
Гость: Остап

Теперь уже ничем не отличается от авантюры СССР в Афганистане. Война без смысла и цели, без возможности победы. Война, которая разорила СССР и была одной из причин развала. Как говорил Альберт Энштейн:"Глупость- это когда человек совершает одни и те же действия, но ждет при этом другого результата"
24.10.2019, 20:21
Гость: Это преступная война

по отношению к россиянам.
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