Как производится таможенное оформление грузов

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Перемещение грузов через границу РФ подлежит строгому таможенному контролю, осуществляемому с соблюдением законодательных и нормативных требований

Владелец груза обязан предоставить достоверные и корректные данные. В случае несоблюдения правил отправитель или получатель подвергается мерам административной ответственности, а груз задерживается. Таможенное оформление осуществляется либо собственником груза, либо действующим по его поручению таможенным представителем.

Таможенное оформление - правовое регулирование

Вопросы, относящиеся к перемещению грузов через границу РФ, находятся в компетенции ФТС (Федеральной таможенной службы) и регулируются:

- Конституцией РФ;

- федеральными законами;

- таможенным кодексом ЕЭС;

- актами Правительства и Президента РФ;

- нормативами Центробанка РФ и другими правовыми актами.

Для стран, входящих в Евразийский Экономический Союз, созданы наиболее простые условия таможенного оформления на территории РФ и введены единые правила.

Правила таможенного оформления

Таможенное оформление может проводиться при различных процедурах:

- экспорт и реэкспорт;

- импорт и реимпорт;

- временный вывоз или ввоз;

- транзит;

- беспошлинная торговля;

- уничтожение;

- переработка;

- отказ от товара с его переходом в собственность государства.

Правила точно обговаривают процесс растоможки и затаможки, состоящих из нескольких действий:

Оформление декларации.

Основополагающий пункт оформления груза – декларирование. Декларация заполняется по-русски таможенным брокером или владельцем. Документ должен содержать все перемещаемые объекты – если будет обнаружено несоответствие, не внесенные в декларацию грузы будут помещены на вклад временного хранения. Если же товар будет отнесен к контрабанде, арестовывается вся партия, а к собственнику применяется уголовное наказание.

Еще одна задача оформления декларации – определение принадлежности товара в соответствии с таблицей ТН ВЭД. Каждому товару присваивается десятизначный код, отвечающий товарному классификатору. В случае ошибки поставщик может столкнуться со значительными финансовыми потерями.

Сверка груза.

Проводится осмотр перевозимого груза и сверка его с данными, внесенными в декларацию. При появлении подозрений на наличие незадекларированного или запрещенного товара таможенный инспектор имеет право на вскрытии упаковки.

Пошлина.

По окончании сверки производится расчет пошлины, сумма которой определяется в зависимости от кода ТН ВЭД, количества и объема товара. Кроме того, может потребоваться оплата НДС, акциза и таможенного сбора.

Упаковка.

Груз упаковывается заново и пломбируется после того как получены все необходимые разрешительные документы.

Следует отметить, что зачастую проще, удобнее и выгоднее обратиться за помощью к профессиональным таможенным брокерам – это гарантирует точность соблюдения таможенного оформления и прохождение товара через границу. Подробнее с данным вопросом вы сможете ознакомиться на сайте любой из подобных компаний.