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Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова

07:55 25.10.2019
Ислам Кадыров запугивает местных жителей
Скриншот с YouTube
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Правоохранительные органы Чечни начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления кадров его жестокого обращения с местными жителями на посту главы чеченской столицы, который он занимал в 2012-2015 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбека Мутиева.

"В наш адрес переданы видеоматериалы, на основании которых проводится проверка. В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", - заявил Мутиев.

Сообщается, что видеозаписи передали правоохранителям журналисты телеканала "Грозный".  Отрывки этого видео были также показаны в телеэфире. По утверждению журналистов, материалы были записаны личной пресс-службой бывшего чиновника, а хронометраж съемки, оказавшейся у журналистов "Грозного", составляет около восьми часов.

На кадрах видео видно, как Кадыров грубо разговаривает с задержанными якобы за мошенничество местными жителями. Чтобы получить признания в своих действиях, он использует электрошокер и угрожает ложным обвинением в финансировании терроризма.

На другой записи охрана Кадырова грубо обращается с неплательщиками за коммунальные услуги, заламывая им руки.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов заявил, что несмотря на то что Ислам Кадыров сделал немало для благоустройства города, "это не означает, что ему дозволено такое поведение". По его словам, узнав о произошедшем глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника.

Тридцатидвухлетний Ислам Кадыров начинал карьеру в правоохранительных органах, работал вице-премьером Чечни, в 2012 году был избран мэром Грозного, в 2015-м руководил администрацией главы и правительства Чечни.

Темы: Чечня
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Комментарии читателей
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25.10.2019, 19:22
Гость: Евгений В

"Правоохранительные органы Чечни"?
Кто то возможно и думает, что такое может быть в составе России? Да никогда! И ни какие подачки Кремля их не успокоят.
Русским надо только позавидовать этому маленькому гордому народу. Его приучить и стабилизировать ни какими подачками не получится. Они же как комары: один против животного или человека - ни что в Природе, а вместе - уже не непобедимая сила.
25.10.2019, 17:11
Гость: 1

забыли как Собянин казаками с нагайками народ запугивал?Это то же самое -Россия и беззаконие
25.10.2019, 13:50
Гость: Пенсионер

В Чечне эти два, волшебных слова Ислам Кадыров легко открывают без ключа много замечательных дверей, и где деньги лежат, и где находится золотое кресло власти!
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