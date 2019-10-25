Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова

07:55

Правоохранительные органы Чечни начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления кадров его жестокого обращения с местными жителями на посту главы чеченской столицы, который он занимал в 2012-2015 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбека Мутиева.

"В наш адрес переданы видеоматериалы, на основании которых проводится проверка. В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", - заявил Мутиев.

Сообщается, что видеозаписи передали правоохранителям журналисты телеканала "Грозный". Отрывки этого видео были также показаны в телеэфире. По утверждению журналистов, материалы были записаны личной пресс-службой бывшего чиновника, а хронометраж съемки, оказавшейся у журналистов "Грозного", составляет около восьми часов.

На кадрах видео видно, как Кадыров грубо разговаривает с задержанными якобы за мошенничество местными жителями. Чтобы получить признания в своих действиях, он использует электрошокер и угрожает ложным обвинением в финансировании терроризма.

На другой записи охрана Кадырова грубо обращается с неплательщиками за коммунальные услуги, заламывая им руки.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов заявил, что несмотря на то что Ислам Кадыров сделал немало для благоустройства города, "это не означает, что ему дозволено такое поведение". По его словам, узнав о произошедшем глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника.

Тридцатидвухлетний Ислам Кадыров начинал карьеру в правоохранительных органах, работал вице-премьером Чечни, в 2012 году был избран мэром Грозного, в 2015-м руководил администрацией главы и правительства Чечни.