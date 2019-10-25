ФСБ сможет блокировать связь с другими странами

16:07

ФСБ может начать блокировать связь с другими государствами в целях «повышения эффективности борьбы с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма». Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Как пишет издание, силовики совместно с Минкомсвязи, которым поручили в 2019 году разработать меры для борьбы с телефонным терроризмом, подготовили поправки в закон «О связи». Согласно изменениям, операторов обяжут по требованию ФСБ блокировать трафик на срок до 180 дней в направлении страны, с территории которой поступают звонки с ложными сообщениями о терактах.

Как пояснил источник, поскольку проблема телефонного терроризма стоит остро, задача была «найти быстрое и эффективное решение».

«Выполняя требование ФСБ, оператор будет обязан заблокировать как голосовую связь, так и передачу данных в направлении определенной страны или другого оператора связи», — рассказал один из участников рабочей группы, пояснив, что блокировать оба трафика по отдельности «довольно проблематично».

Два других участника рабочей группы уточнили, что блокировать в первую очередь будут голосовую связь и смс. «Никто напрямую не говорил об отключении всего канала связи. Разве что оператор будет такой „криворукий“, что не сможет заблокировать „голос“ без блокировки передачи данных», — сказал собеседник издания.

Новость уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, точное решение о методах борьбы с телефонным терроризмом еще не принято, но «никто никакую связь не отрубает».