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ФСБ сможет блокировать связь с другими странами

16:07 25.10.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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ФСБ может начать блокировать связь с другими государствами в целях «повышения эффективности борьбы с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма». Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Как пишет издание, силовики совместно с Минкомсвязи, которым поручили в 2019 году разработать меры для борьбы с телефонным терроризмом, подготовили поправки в закон «О связи». Согласно изменениям, операторов обяжут по требованию ФСБ блокировать трафик на срок до 180 дней в направлении страны, с территории которой поступают звонки с ложными сообщениями о терактах.

Как пояснил источник, поскольку проблема телефонного терроризма стоит остро, задача была «найти быстрое и эффективное решение».

«Выполняя требование ФСБ, оператор будет обязан заблокировать как голосовую связь, так и передачу данных в направлении определенной страны или другого оператора связи», — рассказал один из участников рабочей группы, пояснив, что блокировать оба трафика по отдельности «довольно проблематично».

Два других участника рабочей группы уточнили, что блокировать в первую очередь будут голосовую связь и смс. «Никто напрямую не говорил об отключении всего канала связи. Разве что оператор будет такой „криворукий“, что не сможет заблокировать „голос“ без блокировки передачи данных», — сказал собеседник издания.

Новость уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, точное решение о методах борьбы с телефонным терроризмом еще не принято, но «никто никакую связь не отрубает».

Темы: Телефонный терроризм, Законотворческая деятельность в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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26.10.2019, 00:36
Гость: Сорин И.Л.

В Саудии и Эмиратах есть Железный занавес?
Правильно. Нету.
Более того. Одну маленькую тайну открою.
Часть(некоторая) саудовской элиты скучает от того, что тюрьма за подпольные казино и смертная казнь за гомосексуализм.
НО.
1. Они и не думают менять свои порядки.
2. Ездят оттягиваться(свободно) на Запад, в Италию, Францию, Скандинавию, поиграть в тамошних казино и пооттягиваться со средиземноморскими и скандинавскими юношами. Саудовский УК этого не видит в гнилых гяурских странах и Аллах этого в тех странах не видит.
И средний класс(а низшего класса там нет, филиппинские и таиландские гастеры не в счет) тоже свободно ездит в европы, по своим делам или лечиться(причем вот это за госсчет).
25.10.2019, 23:55
Гость: Пусть теперь

бандеры мистеру Зе звонят.
25.10.2019, 23:51
Гость: Всё верно!

Конституция РФ (со всеми достоинствами и недостатками) была написана для нормальных и адекватных людей, но не для бандюков.
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