Медведев подписал указ о создании в Крыму игорной зоны «Золотой берег»

13:42

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Крыму игорной зоны «Золотой берег», которая будет располагаться в Ялте, а ее площадь составит порядка 14,685 га.

Участок под строителсьтво зоны был передан в собственность Крыма в конце прошлого года городским советом Ялты. Участок находится в поселке городского типа Кацивели. По словам председателя Ялтинского городского совета Романа Деркача, реализация данного проекта повысит инвестиционную привлекательность региона, отмечает РБК.

Напомним, в России в соответствии с законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» игорные заведения можно открывать исключительно в пределах специальных игорных зон. Исключение сделано только для тотализаторов и букмекерских контор.

В настоящее время в России действует четыре игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» (Приморский край), «Красная поляна» (Краснодарский край) и «Сибирская монета» (Алтайский край).