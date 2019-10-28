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Медведев подписал указ о создании в Крыму игорной зоны «Золотой берег»

13:42 28.10.2019
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Крыму игорной зоны «Золотой берег», которая будет располагаться в Ялте, а ее площадь составит порядка 14,685 га.

Участок под строителсьтво зоны был передан в собственность Крыма в конце прошлого года городским советом Ялты. Участок находится в поселке городского типа Кацивели. По словам председателя Ялтинского городского совета Романа Деркача, реализация данного проекта повысит инвестиционную привлекательность региона, отмечает РБК.

Напомним, в России в соответствии с законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» игорные заведения можно открывать исключительно в пределах специальных игорных зон. Исключение сделано только для тотализаторов и букмекерских контор. 

В настоящее время в России действует четыре игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» (Приморский край), «Красная поляна» (Краснодарский край) и «Сибирская монета» (Алтайский край).

Темы: Крым, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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28.10.2019, 18:20
Гость: дан

предлагаю еще в дополнение к иголрной зоне открыть в Крыму бордели Официально как и казино Это несомненно привлечет туристов Особенно-мужчин из дальнего и ближнего зарубежья
28.10.2019, 18:10
Гость: Оллес

Собрать в одном месте всё ...
Тогда можно и из Москвы не выезжать :)
28.10.2019, 17:46
Гость: ветеран

Видно скоро Египет откроют. чем тогда заманить людей в Крым.
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